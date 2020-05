Feijoo dice que el PP se equivoca al entrar a las provocaciones del Gobierno

0

Redacción / la voz 29/05/2020 05:00 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, concedió ayer una entrevista a Telecinco para hablar sobre la situación de Alcoa y otros temas de actualidad.

Así, preguntado acerca de la crispación existente en los últimos tiempos en el Parlamento español, Feijoo aseguró que le parece «lamentable. Es verdad que en el parlamento suele haber más tensiones y más posibilidades dialécticas, pero que comparezca el Gobierno, y que provoque y descalifique a la oposición, es algo que normalmente no ocurre en los parlamentos. Y que esto además se haga en una comisión que se llama de pacto o de reconstrucción, de nuestra pandemia económica y social, que es la consecuencia de la pandemia sanitaria que hemos vivido, me parece especialmente grave. Y es verdad que hay miembros del Gobierno que son profesionales de la provocación, pero yo creo que nos confundimos entrando en esa provocación e incendiando el parlamento en una tónica de descalificaciones permanentes. Esto es malo para España, es malo para el parlamento, y es malo para la política», dijo el presidente gallego.

A la pregunta de si en caso de que él fuese el máximo dirigente del PP a nivel nacional pondría coto a la escalada de descalificaciones, Feijoo indicó que «a mí no me gustan este tipo de actitudes. Es verdad que hay una provocación permanente, y el vicepresidente segundo es un profesional de la provocación parlamentaria, pero yo creo que no debemos entrar, porque al final lo que buscan es empatar, y que no se hable de los problemas de nuestro país y de las decisiones discrecionales del Gobierno. Por tanto, esa es mi postura y esa es mi posición. Recuerdo perfectamente cuando el señor Iglesias vino a Galicia a dar un mitin en octubre de 2016, y dijo que el señor Feijoo había matado a más gente que un grupo terrorista. Se refería a la política sanitaria de la Xunta. Yo lo que hice fue, simplemente, no contestar».