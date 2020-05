Sánchez previene al sector turístico que se prepare «desde hoy» para la reapertura

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 23/05/2020 16:44 h

Objetivo: salvar la temporada turística de verano. El presidente del Gobierno hizo un llamamiento al sector para que desde este mismo instante empiecen a prepararlo todo para la reactivación de uno de los principales motores económicos del país. «Habrá temporada turística este verano», afirmó Sánchez en su ya habitual comparecencia de los sábados. «Invito públicamente a todos los establecimientos turísticos a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días», una fecha que todavía falta por concretar, pero a partir de la que podrán empezar a «acoger a los españoles», a los que animó a planificar sus vacaciones dentro del territorio nacional.

La apertura del turismo interno está prevista para mediados de junio, y solo a partir del mes de julio se permitirá la llegada de visitantes extranjeros, «que pueden empezar a planificar desde ya» sus vacaciones en España». Una entrada que, garantizó, se realizará bajo condiciones de seguridad: «Los turistas no correrán ningún riesgo y tampoco nos traerán riesgos a nuestro país».

Sánchez elogió la calidad de la oferta turística española, «hospitalaria, soleada», a la que a partir de esta temporada habrá que incluir también el sello de la «seguridad sanitaria». El presidente del Gobierno enmendó así unas recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que mencionó que el turismo era un sector de escaso «valor añadido».

Reanudación de la Liga de fútbol

Este no fue el único anuncio realizado por el jefe del Ejecutivo en su intervención de hoy. La Liga de fútbol se reanudará a partir de la semana del 8 de junio, y este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto ley en el que se regulará el ingreso mínimo vital, que empezará a cobrarse a partir de junio. También oficializó que desde este martes el Gobierno declarará el luto oficial en todo el país, por lo que las banderas oficiales ondearán a media asta durante diez días, el luto «más prolongado de la historia de nuestra democracia», detalló.

La tormenta política

Siguiendo la línea iniciada el jueves por Ábalos y Simancas, y profundizada ayer por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, Sánchez argumentó el polémico pacto de su grupo político con Bildu por el rechazo del PP a facilitar la nueva prórroga del estado de alarma. El no de Casdao lo calificó como un «hecho insólito» que forzó al Gobierno a «abrir la espita en la interlocución con otros grupos parlamentarios a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria», entre los que incluyó la cesión de competencias o aspectos de materia fiscal. «Todo eso se podría haber evitado si el PP en vez de votar que no, se abstiene; o si como un partido de Gobierno, hubiera votado a favor; pero no es la realidad», abundó.

La firma del acuerdo a tres bandas entre PSOE, Podemos y EH Bildu, en el que las formaciones que integran la coalición se comprometen a derogar la reforma laboral «de forma íntegra», desató una tormenta política en el seno del Gobierno, con la vicepresidenta Calviño diciendo que sería una irresponsabilidad, y con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defendiendo que lo firmado es sagrado y no hay vuelta atrás. Sánchez negó cualquier tipo de división en Moncloa. «El Gobierno trabaja todas a una, con distintas sensibilidades, eso sí, porque es lo que han querido los españoles», matizó.

Lo que no detalló fue si el Ejecutivo necesitará volver a solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, ya que la ocultación del acuerdo con Bildu hasta que se hizo efectiva la votación enfadó a todos los aliados parlamentarios, dificultando así sus apoyos para una nueva prórroga. «Estamos estudiando una nueva prórroga, porque es nuestro deber. No quiero decir que vaya a ser la decisión que vamos a tomar, tenemos que ver la evolución epidemiológica», aseveró, abriendo la puerta así aponer fin al estado de alarma a partir del próximo 7 de junio, cuando expire este plazo. Supone una novedad, ya que en su intervención de la pasada semana avanzó que la voluntad del Gobierno era prolongar esta situación excepcional hasta finales de junio y que no existía alternativa jurídica para proceder a la desescalada. No obstante, el presidente del Gobierno defendió que el estado de alarma había resultado «eficaz» para limitar la movilidad de los españoles.