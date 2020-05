ERC advierte a Sánchez de que la mayoría de la investidura peligra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 20/05/2020 12:24 h

ERC, la formación que con su abstención resultó decisiva para la investidura de Sánchez el pasado enero, advierte de que la mayoría parlamentaria sobre la que el Gobierno lleva construyendo sus mayorías parlamentarias desde el inicio de la legislatura está en serio peligro. «Estamos llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura», alertó el portavoz de la formación republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. «Hemos fracasado, los que lo saben, y los que aún no lo saben. Unos por no saberlo negociar, y otros por no saberlo explicar», abundó.

Los independentistas lamentan que el Ejecutivo se decantase por Ciudadanos para atar la nueva prórroga del estado de alarma. «Han escogido a la derecha, ni más ni menos», denunció Rufián, «el PSOE hoy sacrifica a ERC a cambio de los votos de Cs», una formación a la que pintaron muy alejada del centralismo que reivindican en las últimas jornadas. «Arrimadas no es Merkel, es Cospedal», dijo Rufián. «Señorías del Gobierno, les están dando boletos a la derecha extrema en una rifa que algún día pueden ganar».

El portavoz secesionista criticó el «chantaje» al que constantemente les someten desde el Gobierno en cada negociación. «Ustedes juegan constantemente a la geometría varibale bajo un axioma falso, soy lo mejor que hay de entre todo lo que hay. O yo, o la nada. Juegan a ser irremediables. Juegan al chantaje, y eso llega un día que se acaba». No se olvidó de recordar al Gobierno de coalición que los votos de su partido han sido y seguirán siendo decisivos para construir mayorías parlamentarias: «Mañana puede ser el ingreso mínimo vital».

Rufián también acusó a Sánchez de haber introducido contradicciones en su discurso de este miércoles. «Ha dicho que las comunidades autónomas nunca han perdido sus competencias, y al rato ha dicho que las comunidades irán recuperando sus competencias. ¿Cómo se come esto?».

A continuación subió a la tribuna de oradores el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, que a pesar de que votará a favor, alertó sobre el mismo mensaje. «Vemos como empieza a desvanecerse el bloque de la investidura». Los que ya no votarán a favor serán sus socios de Compromís. Su diputado en Las Cortes, Joan Baldoví, anunció que pasarán directamente del sí de las anteriores votaciones al no, tras denunciar que el Gobierno sí que fue capaz de llegar a acuerdos con el PNV, pero no con la Comunidad Valenciana.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, se sumó a las críticas contra el Gobierno por haberse decantado por pactar con «la derecha españolista». El dirigente nacionalista reclamó desde la tribuna de oradores el cumplimiento del preacuerdo que alcanzó ayer con el PSOE, mediante el que se permite la movilidad interprovincial entre territorios en la misma fase del proyecto de desescalada, que se encuentra el solfa tras el pacto entre el Gobierno y Cs, así como unos nuevos criterios para el reparto entre comunidades del fondo del Gobierno de 16.000 millones de euros, y que se tenga en cuenta el envejecimiento y la distribución de la población, para que Galicia no salga perjudicada.