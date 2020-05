Feijoo ya tiene vía libre para fijar la fecha electoral, con preferencia por el 12 de julio

0

La Voz de Galicia Juan capeáns

santiago / la Voz 15/05/2020 05:00 h

Feijoo tiene vía libre para convocar las elecciones autonómicas, una prerrogativa presidencial que por primera vez en la historia la Xunta se hará tras oír a los principales líderes de la oposición, y tras la suspensión de los comicios del 5 de abril por la pandemia. «Dicha convocatoria se realizará en el plazo más breve posible, oídos los partidos políticos, y por decreto del presidente», quedó escrito en el texto consensuado entre todas las formaciones en marzo.

Ese encuentro se celebró ayer por la tarde en San Caetano con la asistencia presencial de Pedro Puy (PPdeG); Gonzalo Caballero (PSdeG); Antón Gómez-Reino (Galicia en Común); Ana Pontón (BNG); y a través de videoconferencia participaron Francisco Casal (En Marea); y Beatriz Pino (Ciudadanos). La reunión consultiva duró algo más de dos horas en las que Feijoo revisó la situación sanitaria de Galicia y se aferró a los cinco informes (cuatro clínicos y uno jurídico) para defender su conocida postura de fijar la fecha «axiña», esto es, en julio, y cuanto antes, mejor. El 12 de julio es la opción preferente.

Escuchó Feijoo y tomó nota. Los populares no estuvieron solos en su propuesta. Con matices, En Marea también consideró oportuna esa opción si se dan las condiciones sanitarias; igual que Ciudadanos, fuerza extraparlamentaria que sí tendrá candidatura. El presidente ya se esperaba las críticas de PSdeG, Galicia en Común y BNG, que fueron explícitos en los últimos días y refrendaron sus posturas en público, incluso antes de escuchar al presidente.

La clave de un posible anuncio el lunes

El jefe del Ejecutivo no ofreció la fecha concreta, pero sí pistas muy evidentes sobre cuáles son sus intenciones: votar cuanto antes para esquivar posibles rebrotes del virus en verano o en otoño. Las opciones, sin embargo, son muy limitadas, ya que el proceso electoral debe retomarse desde el principio, depurando censos y volviendo a presentar coaliciones y listas, lo que obliga a dejar pasar 54 días entre la publicación del decreto y el domingo escogido. Ante esas limitaciones, es muy probable que el presidente aproveche el Consello da Xunta que se celebra esta mañana para abordar este asunto con su equipo; que reflexione durante el fin de semana; y que espere al lunes para hacer el anuncio y trasladarlo al Diario Oficial de Galicia al día siguiente si es el domingo 12 el escogido.

Si opta por el 19 de julio tendrá una semana más para anunciarlo, pero el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, adelantó que habrá una «decisión rápida» y «responsable» que ofrezca «menos incertezas». Por si quedaran dudas entre una u otra fecha, el diputado popular recordó que los informes citan un posible rebrote de los contagios en la segunda quincena de julio, cuando se intensifiquen los intercambios turísticos.

El portavoz del grupo popular protegió los argumentos del titular de la Xunta y trató de desarmar a la oposición incidiendo en sus «incoherencias». En concreto, en las del PSdeG y Galicia en Común, muy críticos con el hecho de que Feijoo vaya a convocar las elecciones con el estado de alarma activo, pese a que fueron sus diputados en el Congreso -los del PSOE y Podemos- los que apoyaron la enmienda del PNV para habilitar a las comunidades para convocar elecciones en esta situación excepcional.

Las cartas están descubiertas, pero quedan cabos por atar, salvables para los intereses del presidente y con un carácter más técnico que político. Feijoo no oculta que en las últimas semanas ha hablado en varias ocasiones con el lendakari Íñigo Urkullu sobre la cita electoral, y los pasos que han ido dando uno y otro han sido parecidos pero no iguales, como diferente es la situación epidemiológica del País Vasco, con más restricciones que Galicia. Sobre la coincidencia o no de los comicios, en el PP sostienen que las reflexiones políticas e institucionales son válidas para ambas comunidades, pero las decisiones son independientes, y recuerdan que los socialistas en aquella comunidad, socios del PNV, ven acertado acelerar lo máximo posible la convocatoria.

Los flecos legales

Los servicios jurídicos de la Xunta deberán estudiar a fondo la redacción del decreto por si ven necesario dejar por escrito la posibilidad de una nueva suspensión o un aplazamiento si la situación sanitaria lo requiere; y tendrán que despejar la duda sobre si la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno gallego puede afectar a la convocatoria pese a estar supeditada al estado de alarma. Lo sustancial, resumió Puy, es «conciliar» la salud, la economía y el derecho a votar un nuevo Gobierno antes de que este pierda su «lexitimidade» en octubre.