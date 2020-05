Iglesias redobla los ataques contra Ayuso por el pago de una habitación hotelera en el confinamiento

0

La Voz de Galicia

13/05/2020

«Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos». El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, elevó al Parlamento la polémica que rodea los últimos días a la presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciando un supuesto caso de corrupción en la estancia de Ayuso en la suite de un hotel del empresario Kike Sarasola desde que fue diagnosticada por coronavirus.

La cadena hotelera, que desde el estallido de la crisis puso sus servicios a disposición del sistema sanitario, salió al paso de las publicaciones en las que se insinúa un supuesto trato de favor. «Nunca hemos solicitado, ni nos han adjudicado, ni hemos recibido pago alguno desde ninguna de las consejerías u organismos de la Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, País Vasco, Nueva York, París, Florencia o Milán, donde estamos prestando ayuda», afirman, en un mensaje en el que garantizan que los gastos derivados de la estancia correrán directamente del bolsillo de Ayuso. Así lo reafirmó el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que garantizó que no saldrá «ni un euro» de las arcas públicas. El propio Sarasola dijo que «yo alquilo camas y habitaciones. Me da igual Ayuso o Iglesias».

El ataque del líder de Podemos fue recibido con escepticismo en las filas del PP. «Si es lo peor que pueden decir de Ayuso», comentaba un alto cargo popular tras hacer un repaso por los escándalos de Iglesias y su compra de un chalé en las afueras de Madrid.

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se limitó a descalificar las críticas con un «no son más que cotilleos».

Pablo Iglesias también cargó en la sesión de control contra una de las antecesoras de Ayuso en Sol, al referirse a Esperanza Aguirre como «corrupta». La expresidenta madrileña reaccionó desde las redes sociales: «El vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el Congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche».