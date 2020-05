Sánchez logra el apoyo de su ejecutiva y el PP ve un «caos» en la desescalada

0

La Voz de Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ Madrid / La Voz 12/05/2020 05:00 h

Pedro Sánchez reunió este lunes por primera vez desde la declaración del estado de alarma a la Ejecutiva Federal del PSOE, que de forma virtual le brindó su apoyo por la gestión que está realizando el Gobierno con la crisis del virus. A través de un comunicado difundido por Ferraz, los socialistas manifestaron su voluntad de no convertir el asunto en una «guerra política».

Tal y como deslizó el presidente en su última comparecencia, la próxima semana regresará al Congreso en busca de una nueva prórroga el estado de alarma más allá del 24 de mayo, una votación que, de mantenerse el statu quo volverá a depender de la postura de Ciudadanos, una vez que el PP advirtió que no apoyará más prórrogas y ERC se movió la pasada semana de la abstención al rechazo. El Ejecutivo mantiene las líneas abiertas con Cs entre recelos de sus socios, especialmente del PNV.

La formación naranja también aprovechó la jornada de ayer para reunir a su cúpula. Inés Arrimadas no desveló la postura que adoptará su partido en la sesión plenaria prevista para el miércoles 20, mostrándose partidaria de ir «paso a paso, como esta pandemia requiere». Mucho menos se aventuró a decir lo que puede pasar con los Presupuestos, a pesar de las diferencias que mantienen en materia económica con Unidas Podemos; no obstante, la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, considera que estas diferencias no tienen porque ser insalvables, y le tendió la mano para explorar un acuerdo.

Lo que sí confirmó Arrimadas en la rueda de prensa es que se mantendrá un tiempo alejada de la primera línea política en cuanto dé a luz: «No he decidido exactamente cuántas, pero voy a coger unas semanas para dedicárselas a mi hijo», afirmó, garantizando que no se generará ningún «vacío de poder» y que asumirán las responsabilidades de la dirección de su grupo parlamentario Edmundo Bal, como portavoz adjunto, al que ayer integró en la ejecutiva permanente del partido, y José María Espejo.

Aunque de forma virtual, Génova también acogió este lunes la reunión de su ejecutiva, y al igual que el PSOE tampoco ofrecieron rueda de prensa, limitándose a distribuir unas declaraciones de su secretario general, Teodoro García Egea, en las que aprovechó para criticar el «caos» en el que desde su punto de vista se ha convertido la entrada de muchos territorios en la primera fase de la desescalada, un desconcierto que achacó a la ausencia de «criterios claros» del Gobierno.

Pastor, portavoz del PP

García Egea también desveló que el PP ya tiene portavoz para la comisión de reconstrucción que el jueves se pondrá a andar en el Congreso: Ana Pastor. La exministra de Sanidad fue propuesta para la presidencia, pero finalmente será el socialista Patxi López el que se ponga al mando de esta comisión para afrontar la salida de la crisis con unidad a pesar de que su nacimiento está siendo complejo.

El diputado de Cs De Quinto llama «payaso» a Iglesias, y este responde que «a mucha honra»

El diputado y dirigente de Ciudadanos Marcos de Quinto se refirió ayer al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como un «payaso», lamentando su posición en el Ejecutivo especialmente en un momento en el que España «está ante una de las crisis más graves de su historia». De Quinto llamó en Twitter a materializar «un pacto entre partidos serios» para evitar que «esto» se vaya «a pique», señalando que la Unión Europea no confiará en el actual gobierno de coalición a la hora de facilitar recursos que permitan a España recuperarse de la crisis derivada del coronavirus.

Iglesias respondió empleando también las redes sociales: «Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto», publicó en Twitter en un mensaje acompañado por una de las escenas más icónicas de la película El Joker.