El Gobierno rechaza el paso de Madrid a la fase 1 de la desescalada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Balado

Madrid| La Voz 08/05/2020 19:49 h

El mando único decretado por el Gobierno para proceder a la desescalada ha rechazado este viernes la petición de la Comunidad de Madrid para avanzar a la fase 1, al entender que no reúne los requisitos fijados por el Ministerio de Sanidad. La propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, admitía este viernes a primera hora en una entrevista en Telecinco que ella misma era partidaria de no pasar de fase, pero que a lo largo de la semana fue cambiando de opinión tras haber mantenido varios encuentros con empresarios y representantes del sector económico. «Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando, pero es cierto que también a lo largo de la semana, según me he venido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las ucis las podemos estirar, hay que tomar una decisión», afirmó. Ayuso sostuvo que asumirá las consecuencias, «salga bien o mal», comentó esta mañana en TVE. «Lo asumo y lo asumiré», declaró, insistiendo en la necesidad de reactivar las actividades económicas, porque si no «los problemas van a surtir por todas partes».

El rechazo de Sanidad a la promoción de Madrid hacia la fase 1 será oficializado por el ministro Illa a lo largo de esta tarde junto con el resultado del resto de Comunidades Autónomas que solicitaron avanzar en este plan de desescalada.

La simple decisión de pedir avanzar de fase en la desescalada ha abierto una crisis en el Gobierno autonómico que se saldó con la dimisión de Yolanda Fuentes, hasta ayer directora general de Salud Pública. Ayuso admitió que la salida se debe a la disconformidad de esta para pasar al siguiente nivel: «No quería continuar con el paso», reconoció. No obstante, afirmó que «desde hace unos días» ya tenía en mente una reorganización de la Consejería de Sanidad. La SER ha tenido también acceso al informe en el que Fuentes aconsejaba al Ejecutivo autonómico permanecer en el nivel inicial. «Evaluando los datos disponibles, no es recomendable cambiar de fase», recoge el texto desatendido por Sol. En el mismo, también denuncia la falta de test fiables para localizar y aislar a las personas contagiadas, así como la falta de capacidad en las UCIs de los hospitales madrileños para atender a la demanda que podría provocar un nuevo brote.

El sustituto de Fuentes será Antonio Zapatero, hasta ahora director del hospital de campaña organizado en el recinto ferial de Ifema para atender a la crisis del coronavirus, pero lo hará con un rango más elevado que su antecesora, ya que tomará posesión como viceconsejero de Salud Pública, solo por debajo en el escalafón del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Precisamente este viernes el diario El Mundo publica que Ruiz-Escudero también se mostró partidario de aguantar en la fase 0 al menos una semana más, rechazando solicitar la promoción hacia el siguiente nivel a través de un documento que llegó al mando central de Sanidad sin firma de ningún responsable sanitario. Sin embargo, ante la insistencia por promocionar de Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, acabó cediendo.

Polémica con Pablo Iglesias

Esta misma mañana el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, trató de ahondar en la crisis abierta en la Comunidad de Madrid acusando a Isabel Díaz Ayuso de pretender «ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas». El líder de Podemos manifestó en una entrevista en Radiocable que «no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión» de que determinados territorios, como Madrid, deben avanzar más pausadamente en el proceso de desescalada, «esto lo entiende cualquier ciudadano». Iglesias lamentó que la presidenta madrileña esté tratando de «hacer propaganda con algo tan serio».

La respuesta de Ayuso no tardó en llegar, denunciando que Pablo Iglesias desconoce «lo que ha pasado en Madrid», acusándole de no haber «arrimado el hombro en ningún momento» durante la crisis del coronavirus.

«Hemos sido nosotros sin su ayuda y sin apenas material los que nos hemos tenido que estar buscando la vida», manifestó en una entrevista concedida este viernes a Telecinco. «No se ha acercado a ningún hospital, no ha puesto ningún efectivo y hemos sido nosotros, sin su ayuda, y sin apenas material, los que hemos tenido que estarnos buscando la vida, los que hemos creado un mando único y hemos salvado muchas vidas, en soledad», acusó.