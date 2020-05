Sánchez pierde también el apoyo del BNG para la votación del estado de alarma

La mayoría de los expertos consultados por La Voz se oponen a ampliar de nuevo esa situación excepcional, pero incluso sus defensores son críticos

La decisión del Gobierno de pedir una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso ha suscitado no solo un debate político, sino también jurídico. La mayoría de los expertos consultados por La Voz se oponen e incluso los que están a favor critican la gestión por parte del Ejecutivo de este mecanismo constitucional.

en contra

No es necesario. «El estado de alarma es una situación absolutamente excepcional que prevé la Constitución», señala María Isabel Álvarez, que recuerda que la ley orgánica que lo regula establece que debe aplicarse «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes». En su opinión, esto «suscita la posible interpretación de que si cabe que los poderes ordinarios de las autoridades competentes sean capaces de mantener la normalidad no tiene sentido que se prorrogue». Además, concluye, «ya se sabe que la normalidad a la que vamos a volver no es la que conocíamos antes de la pandemia, con lo que no soy partidaria de que se siga prorrogando».

Seguir leyendo