Oposición y aliados parlamentarios critican el plan de desescalada

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 29/04/2020 11:13 h

Apenas unas horas después de que quedase constituida la comisión de reestructuración en la que se abordará la salida del país del coronavirus, la sesión de control al Gobierno en el Congreso volvió a poner en evidencia la enorme distancia que separa al Gobierno de la oposición, así como el apoyo cada vez más frágil de las fuerzas secesionistas que permitieron la investidura. El plan de desescalada oficializado ayer no convenció ni a unos ni a otros. Y mucho menos las formas con las que fue implantado.

El presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de vivir instalado en la mentira. «Lo primero es decir la verdad. Mintió cuando dijo que se podían manifestar sin riesgos el 8M; a los profesionales sanitarios, cuando les dijo que estarían protegidos», expuso, antes de sacar a la luz las conexiones con Ferraz de un empresario al que el Gobierno le asignó la compra de material sanitario que resultó ser «fraudulento». «Miente con los datos de la OCDE, podrían ser más de 45.000 muertes (por coronavirus), según un estudio del Instituto de Salud Carlos III; miente a las autonomías...». «¿Va a pedir el rescate?», planteó. «Miente a pymes y autónomos. ¿Cuándo va a pagar las prestaciones por ERTE? Miente cuando dice que no están aprovechando esta crisis para avanzar en su plan radical. Miente cuando dice que de corazón quiere pactar con una oposición que se tiene que enterar de nuevo por la televisión del plan de desescalada. Puede seguir haciendo el ridículo, pero no nos pida que lo hagamos por usted».

Sánchez recomendó a Casado no «ocupar todo el tiempo en criticar al Gobierno», y volvió a denunciar en el Hemiciclo las políticas de su partido diez años atrás, cuando Rajoy se hizo con las riendas del país tras la crisis del 2008. «Esta crisis no va a servir para recortar el estado de bienestar, como ustedes hicieron hace diez años. No va a servir para abandonar a los que están sufriendo. Puede ser ideología, sí o no, pero no vamos a dejar a nadie atrás».

Falta de autocrítica

El diputado de Cs Edmundo Bal también denunció un comportamiento despótico por parte del Ejecutivo, y reclamó a su presidente que probara con el diálogo y a realizar un pequeño ejercicio de autocrítica derivado de su gestión de la crisis: «Tiene que rendir cuentas y hacer autocrítica. Han llegado tarde».

«¿Error? Todas las semanas me preguntan por esto», lamentó Sánchez. «No solo el Gobierno de España, ningún gobierno del mundo o autonómico puede presumir de haber acertado en todo. Hemos acertado y hemos fallado. Los errores los asumo en primera persona», dijo, antes de presumir de haberse adelantado al resto del planeta. «Todos llegaron tarde, pero España actuó antes». Y de inmediato pasó al ataque: «Tenemos que hacer autocrítica compartida. Su partido forma parte del Gobierno de Madrid, donde ha habido uno de los principales focos de la epidemia», comentó.

Enfado de ERC

La relación del Gobierno con sus aliados de investidura tampoco pasa por su mejor momento. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también afeó al Ejecutivo de enterarse del plan de desescalada a través de «una rueda de prensa» como «única fuente de información». Por ello, el diputado secesionista volvió a amenazar con pasar a votar en contra de las iniciativas que el Gobierno lleve a la Cámara, invitando al Ejecutivo a hacer una reflexión. «Son ya 47 días de estado de alarma, sin competencias, sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar, enterándonos de las cosas por ruedas de prensa. No tiene ningún sentido poder ir a cortarse el pelo antes de ver a tu madre, ni el criterio de un límite por provincias. Finiquiten el estado de alarma, retornen las competencias a las autonomías», reclamó a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

Con Iglesias en la oposición

La sesión de control volvió a dejar un nuevo cara a cara entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El número dos de Casado aseguró que no tenía ninguna duda de que si fuese el PP el partido que estuviese en el Gobierno, el líder de Podemos estaría «rodeando Génova, pidiendo la dimisón y politizando el dolor de las víctimas», aseguró, en base a la reacción de Iglesias con la crisis sanitaria del ébola.

García Egea comentó que esta crisis está sacando «lo mejor del país», como la policía, a la que «miembros de su partido agreden», dije, en relación a la condena de Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, condenada a 19 meses de cárcel. «La Corona», que, según el diputado popular, está siendo objeto de continuos «ataques» por parte del vicepresidente segundo; y «el compromiso de empresarios como Amancio Ortega, a los que usted demoniza día tras día».

Iglesias afeó a García Egea que se hubiese olvidado de destacar a los trabajadores sanitarios, y, en la línea con las pasadas semanas, aseguró que a pesar del «tono y agresividad» del diputado popular, su «responsabilidad es volver a tender la mano».