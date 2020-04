Ayuso califica la manifestación del 8M como el mayor «infectódromo» de España

0

29/04/2020

La sesión de control a la que hoy se sometía la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cámara regional, ha estado repleta de críticas a la gestión de su gobierno autonómico durante la crisis sanitaria por el coronavirus por parte de la oposición. Incluso Vox, que respaldó su investidura -Ayuso gobierna en minoría con Ciudadanos-, ha pedido hoy el cese del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por las muertes de centenares de ancianos en los 710 centros de mayores que hay en la Comunidad. También fue criticado el plan de menús a menores de familias vulnerables durante la pandemia. Las fuerzas presentes en la cámara recordaban a Ayuso que confió el servicio a dos empresas de comida rápida, después de los despidos practicados a profesionales de comedores escolares. Ponían en duda la idoneidad de esas comidas desde el punto de vista nutricional, a lo que ella contestó: «Que le den una pizza a un niño no creo que sea un problema».

En su argumentario para defender la gestión de su gobierno, Ayuso, no ha dudado en culpar de la situación al Ejecutivo central. En esa comunidad la pandemia deja más 60.000 contagios y 14.000 muertos. Para la presidenta, los madrileños han estado «solos» y los culpables los tiene claros. «Hemos llegado a desconfiar de todos, a pensar hasta que iban a boicotear la llegada del material, hemos visto escenas que les harían borrarse inmediatamente de sus partidos», ha dicho refiriéndose al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, tras una intervención del portavoz de Podemos, Tito Morano cargó contra la manifestación del 8M, que se celebró una semana antes de decretarse el estado de alarma. «Hablan ustedes de responsabilidades -interpela a los diputados de la oposición-, pero no dicen que la última vez que nos vimos en este pleno me lanzaban violetitas y flores moradas para decirme que era muy mala mujer porque no iba a la manifestación que fue el infectódromo mayor de España con 120.000 personas». Así se dirigió a la cámara.

Eso, según Ayuso, fue lo que ocurrió en la sesión parlamentaria del 5 de marzo y la siguiente vez que se vieron los representantes, en el Pleno del 24 de abril, ya estaban «todos con las mascarillas».

«Para qué vamos a hacer la más mínima reflexión... es mejor culpar a los recortes del PP siempre de lo mismo. Doce hospitales y 100 centros de salud que le recordaré siempre», ha defendido.