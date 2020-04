Isabel Díaz Ayuso: «Sánchez busca una imposición política y yo no lo voy a aceptar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia OLATZ BARRIUSO

MADRID / COLPISA 26/04/2020 05:00 h

Al frente de una de las regiones más afectadas del mundo por la pandemia, Isabel Díaz Ayuso despliega una actividad frenética tras dar positivo por coronavirus y pasar aislada la cuarentena. «Lo peor lo pasé casi sin darme cuenta», explica la presidenta de la Comunidad de Madrid.

-¿Es el momento de la gran política, de un pacto amplio?

-Es el momento de hacer pactos con los ciudadanos. De que los gobiernos tomemos decisiones complicadas y que se nos apoye. No creo en el pacto por el pacto, no todos somos lo mismo. Creo en la pluralidad política y en el debate de ideas, para eso hay un Estado autonómico gracias al cual esta situación se está solucionando mucho mejor

-¿Qué modelo de oposición le gusta: el crítico de Pablo Casado o el de Portugal?

-Dependiendo de cómo sean las críticas al Gobierno. Casado le ha propuesto hasta diez pactos y nunca le ha respondido. Yo le he escrito numerosas cartas a Sánchez y jamás me ha contestado ni me ha recibido en la Moncloa. Luego creo que a veces la crítica es necesaria. He criticado la falta de material y la falta de estrategia, el tiempo perdido. Esto no puede dejar de decirse.

-¿Perdonarán los ciudadanos la gresca constante?

--Yo lo que me pregunto es ¿pacto para qué? Si es para escuchar a la otra parte, sí. Pero el presidente del Gobierno no lo está haciendo con las comunidades autónomas, ni con los partidos. Una cosa es la lealtad institucional y otra olvidarnos de para quién estamos aquí. Yo estoy aquí para los madrileños y a Madrid se la ha dejado muy sola.

-¿Le parece adecuado el mando único contra la pandemia?

-En la primera conferencia de presidentes ya dije que era una buena medida porque un virus no entiende de autonomías ni de fronteras. Pero una cosa es un mando único en las emergencias y otra cosa es mandar y no gestionar. Imponer y no escuchar. Las comunidades autónomas en esta crisis hemos demostrado que somos francamente necesarias. Aquí se busca una imposición política y yo no voy a aceptar eso.

-Exige más coordinación.

-Habrá que tener una estrategia de país y una estrategia económica. No puede ser que pase como con los niños, que cada dos por tres han ido cambiando de opinión. El mando único es bueno si tienes una estrategia clara; si no la hay, dificulta el trabajo de los que estamos por debajo.

-¿Saldrá fortalecido el Estado autonómico o se resquebrajará?

-Absolutamente fortalecido, como se está viendo en todas las encuestas. El Estado autonómico ya ha sido puesto a prueba por la crisis del covid-19 y creo que la ha pasado con nota

-¿Ha sido desleal Sánchez con las comunidades autónomas?

-Creo que ha cometido errores. Quiere tomar todas las decisiones y al final ha tenido que hacer lo que las autonomías hemos ido adelantando. Madrid y el País Vasco fuimos las primeras en cerrar los colegios. Fui la primera en cerrar los centros de día de mayores. También tuve que pedir que no se cerraran los hoteles porque hacían falta para las víctimas de violencia de género, los profesionales sanitarios o los pacientes oncológicos. He tenido que abrir Ifema o unir en un mando único la sanidad pública y la privada a pesar del Gobierno.

-¿Usted hace autocrítica?

-Por supuesto. Si España hubiera actuado una semana antes, y lo dicen todos los expertos, esto no habría sido ni la mitad. Y si hubiéramos actuado una semana más tarde, si Madrid no se hubiera adelantado, la catástrofe ya sería de dimensiones inimaginables. No puedo sentirme orgullosa cuando ha fallecido tanta gente, pero sí pienso que lo estamos haciendo razonablemente bien.