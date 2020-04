Sánchez presiona al PP y ofrece extender el pacto a comunidades y ayuntamientos

0

La Voz de Galicia

23/04/2020

El líder del PP, Pablo Casado, forzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a renunciar a su idea de formar una mesa extraparlamentaria sobre el COVID-19 para la reconstrucción económica y social y a transformarla en una comisión del Congreso. Ayer, el líder del PSOE devolvió a Casado el golpe de efecto al plantearle en el debate sobre la prórroga del estado de alarma que los pactos sobre la reconstrucción que se van a afrontar en el Parlamento se trasladen a todas las comunidades y ayuntamientos «gobierne quien gobierne» y apartando a «quienes se autoexcluyan y decidan quedar al margen de la recuperación económica», en referencia a Vox. Sánchez se dirigió directamente a Ciudadanos para decirle que en la «mano tendida» que ofrece el Gobierno «vean la mano tendida allí donde gobiernan con el PP».

Sánchez corteja a Ciudadanos

«Le estoy ofreciendo no solamente un acuerdo por la reconstrucción social y económica en el Congreso, sino también allí donde gobierna el PP y ustedes simplemente no dicen nada, no recogen el guante que le ofrece el PSOE», señaló luego Sánchez en un cara a cara con Casado en la sesión de control. Su propuesta es en realidad una carga de profundidad contra los gobiernos autonómicos que el PP preside con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Al margen de que los populares no podría mantener esos gobiernos sin el respaldo del partido de Santiago Abascal, Ciudadanos mantiene en este momento una posición mucho más cercana al Ejecutivo que al PP, y se muestra dispuesto incluso a apoyar unos Presupuestos de reconstrucción pactados con el PSOE y Unidas Podemos.

La extensión de ese posible acuerdo a las comunidades y ayuntamientos, como plantea Sánchez, podría suponer un cambio de mayoría en autonomías gobernadas por el PP y en ciudades como Madrid, donde el apoyo del partido naranja permitiría gobernar a Más País y al PSOE, desalojando del Gobierno municipal a Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP señaló que su partido «siempre» está abierto al diálogo, pero «sobre todo está a favor de la comisión parlamentaria» que él mismo le propuso al jefe del Ejecutivo para debatir las medidas a adoptar para paliar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. Casado reprochó a Sánchez que esa comisión no se constituyera el pasado martes tras su debate en la Junta de Portavoces del Congreso. «¿Es que le han telefoneado sus socios para decirle algo al respecto?», preguntó, en referencia a las reticencias de miembros de Unidas Podemos y también de ERC y del PNV, socios de investidura de Sánchez, a que la mesa extraparlamentaria se trasladara al Congreso.

El cruce de reproches puso de manifiesto las dificultades para alcanzar un acuerdo. El PP confirmó ayer los temores del Gobierno de que el órgano parlamentario se convierta en una comisión de investigación y propuso que en ese foro, en el que reclama la presidencia, se examinen «las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma», citando a declarar a los principales responsables de las mismas, y que a finales del mes de junio se apruebe un dictamen .