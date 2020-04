Sánchez: «Asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 22/04/2020 11:02 h

Pedro Sánchez invita a que todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos repliquen los «pactos de reconstrucción» para negociar la mejor salida tras la pandemia del coronavirus. El presidente del Gobierno mostró su «parecer favorable» a la exploración de estos acuerdos «en las diferentes escalas de nuestra geografía, gobierne quien gobierne».

A nivel estatal, finalmente las negociaciones se llevarán a cabo dentro del marco parlamentario, como reclamaba el PP. «Doy gracias a todos los partidos y comunidades autónomas que han dicho sí», agradeció el presidente. Su idea es que estas negociaciones sean imitadas en todos los parlamentos autonómicos y en todos los salones de plenos municipales.

Sánchez rechazó que intente sacar tajada política de este escenario, tal y como sospechan algunas formaciones políticas. «Hay quien duda de la sinceridad de la propuesta, por entender que es el Gobierno el que se beneficia. Un acuerdo será un éxito de todos los que arrimen el hombro. Los pactos no pueden ser patrimonializados por nadie», afirmó.

Esta propuesta llegó en su comparecencia inicial en el Congreso de este miércoles, donde además de solicitar una nueva e «imprescindible» prórroga del estado de hasta el próximo 9 de mayo, dará cuenta de los últimos Consejos Europeos.

A partir de este domingo el Gobierno inicia la desescalada comenzando por permitir paseos de los menores de 14 años, una decisión que llegó cargada de polémica, tras varias rectificaciones en unas horas y que luchan por apropiarse las dos formaciones que conforman el Ejecutivo. No obstante, Sánchez advirtió que «el confinamiento general no se levantará hasta que estemos de verdad preparados, porque no vamos a correr ningún riesgo».

La desescalada se llevará a cabo por etapas en función de la curva. «Progresivamente se irá reduciendo el peligro, y de acuerdo, se irán modificando las condiciones del estado de alarma», afirmó el presidente del Gobierno, que volvió a recordar que todavía falta mucho tiempo para regresar a una cierta normalidad. «Asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, porque debe ser segura. Habrá avances y retrocesos», afirmó.

Casado: «La paciencia de los españoles tiene un límite»

Tras la intervención de Sánchez, llegó el turno de Casado, que nada más subir a la tribuna de oradores pidió a la presidenta del Congreso guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia. «No es una guerra, es una catástrofe en vidas humanas, una hecatombe. No son curvas, ni picos, son familias rotas», dijo, afeando la frialdad de Sánchez en su intervención. «No es casual ni moral no hacer referencia al número de víctimas».

España supera 20.000 muertos oficiales, pero hay muchos indicadores que invitan a pensar que en realidad esta cifra es mucho más elevada. «No es de recibo que una nación no sea capaz de contar a sus muertos», criticó el presidente del PP tras lamentar que, contando solo los muertos oficiales, España lidera la clasificación de muertos por habitante.

El líder de la oposición hizo un repaso por los errores que le achaca al Gobierno desde el estallido de la pandemia. «La tardanza», expuso, agarrándose a un informe de Fedea en el que se estima que de haber actuado una semana antes, el número de contagios en España hubiese descendido un 62%. Casado también denunció la «incapacidad» del Ejecutivo de hacerse con material sanitario, y el poco que han logrado adquirir, en muchas ocasiones era «defectuoso».

Como era de esperar, también cuestionó lo sucedido ayer con los permisos de los niños, en el que el Gobierno rectificó tan solo unas horas para acabar adoptando una decisión de la que tratan de adueñarse cada uno de los partidos que conforma la coalición: «No diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Y con la salud de nuestros hijos no se juega», afeó.

En el plano económico, Casado lamentó que el FMI señalase a España como el país más golpeado por la crisis, o al último informe del Banco de España, en el que calcula que el PIN podría caer 13 puntos porcentuales.

El jefe de la oposición tampoco se olvidó de afear al Gobierno su intento de «amordazar» a los críticos, hilando varios episodios registrados en los últimos días, como la orden de la Guardia Civil para monitorizar los mensajes de «desafección» contra la gestión de la crisis; la polémica pregunta del último barómetro del CIS, en el que, bajo el pretexto de evitar «bulos», se abría la posibilidad de permitir exclusivamente las informaciones «oficiales»; o el apagón del portal de transparencia desde la entrada en vigor del estado de alarma.

Casado dio a entender que votará a favor de la prórroga del estado de alarma «para salvar vidas, no para arruinar España, no puede pretender que formemos parte de la orquesta mientras se hunde el barco», comentó al presidente. Y concluyó presentándose como alternativa de Gobierno: «Hay luz al final de ese túnel del que su gobierno no sabe salir. A esta crisis se le tiene que acotar con medidas eficaces de Gobierno. Apoyamos este estado de alarma para que usted gobierno con firmeza y determinación», pero recordó que «la paciencia de los españoles tiene un límite».