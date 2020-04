Gobierno y PP elevan la tensión en las horas previas al diálogo entre ambos líderes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. B.

MAdrid / La Voz 19/04/2020 21:04 h

El Gobierno y el PP elevaron ayer la presión en las horas previas a la reunión telemática entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Ante los reproches de los populares, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, advirtió de que «la crítica ciega sin soluciones no sirve para mejorar las cosas». «Arrimar el hombro es el patriotismo que necesitamos», señaló en rueda de prensa, afirmando que «debería ser una obligación ética y un compromiso colectivo de las administraciones e instituciones del Estado y de la clase política y el conjunto de la sociedad civil» poner el foco «en la búsqueda de soluciones». Aseguró que el Gobierno no necesita «sumisión acrítica» de los partidos, sino «la ayuda de todos» para poder forjar la esperanza y poner en marcha «una nueva cultura política que supere viejas conductas frentistas».

«La historia y las generaciones futuras nos juzgarán en función de nuestra capacidad para aportar soluciones», señaló el ministro, que asumió el lenguaje de Unidas Podemos al defender la necesidad de un «escudo social» muy ambicioso. Avanzó que el jefe del Ejecutivo ofrecerá hoy al líder del PP una propuesta «tanto de contenidos como de metodología». Pero, tal y como hizo el propio Sánchez, se limitó a señalar que los bloques de negociación serán Sanidad, Política Social, Economía y Fiscalidad, y Europa, abordados en tres grupos de trabajo diferentes.

Casado: «Solo para salvar vidas»

El PP insistió, sin embargo, en sus críticas a Sánchez por anunciar sus medidas en ruedas de prensa y limitarse a ratificarlas luego en videoconferencias con los presidentes autonómicos. Reclamó por ello que la sede de la explicación de las decisiones sobre le COVID-19 sea el Parlamento. Casado exigió al presidente del Gobierno que comparezca en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada en el Senado el 30 de abril.

«La política sanitaria, social y territorial se pacta en el Parlamento, no en videoconferencias para comentar lo que anuncia a la prensa un día antes», señaló Casado en un menaje en Twitter a pocas horas de hablar con Sánchez. El líder del PP reprochó también al líder del PSOE que no le avisara «de su intención de prorrogar el estado de alarma». «Apoyamos al Gobierno para salvar vidas, no para arruinar la economía, ni hacernos responsables de sus errores», indicó en otro mensaje.