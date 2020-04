Sánchez quiere poner en marcha la próxima semana la mesa de reconstrucción

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 16/04/2020

«Solo quedarán fuera aquellos que se autoexcluyan». El Gobierno ha comenzado esta mañana la ronda de conversaciones políticas con los grupos parlamentarios con la intención de poner en marcha ya la próxima semana una mesa política de «reconstrucción social y económica» que siente las bases para diseñar las medidas que deban adoptarse una vez que se supere la pandemia del COVID-19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto esos contactos mediante una reunión telemática con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, los representantes del Grupo Plural, entre los que se encuentran Junts per Catalunya, Más País, BNG y Compromís, y con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Esta tarde se comunicará entre otros partidos nimoritarios con el PNV.

Aunque la portavoz de JxCat, Laura Borràs, trasladó al presidente que no participarán en unos pactos de «reconstrucción nacional en clave española» porque son «un partido independentista que quiere la construcción nacional en clave catalana», y de que el representante del BNG, Néstor Rego, pospusiera su respuesta hasta consultarla con la dirección del partido y exigiera que las medidas económicas a tomar no tengan en cuenta a la derecha, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que todos habían mostrado su «rotunda disponibilidad a participar del diálogo y a asistir a la mesa que propone un Gobierno «fuerte y cohesionado«. Arrimadas aceptó participar en el diálogo pata «salvar vidas y empleos», pero para que el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, «hable de bolivarianismo». Todos los portavoces concidieron en que Sánchez no les propuso nada concreto durante las conversaciones. Ni siquiera una metología concreta sobre el funcionamiento de la mesa que propone.

Sánchez sigue sin cerrar la fecha de la cita con el líder del PP, Pablo Casado, pero el Gobierno espera que se produzca «a la mayor brevedad posible» porque la intención es comenzar los trabajos de inmediato. «El país no entendería que el PP se autoexcluyera», señaló Montero, que indicó que nadie comprendería «que en una situación tan dramática como la que vivimos» los populares «no se comprometieran». Paralelamente, el Gobierno quiere mantener un diálogo «interinstitucional» con comunidades autónomas y ayuntamientos y también con los agentes económicos y los sindicatos para que contribuyan «con su conocimiento y talento» a la salida de la crisis.

Sánchez expresó su agradecimiento a todos los portavoces, a los que, según la ministra, trasladó la idea de que es necesario «anteponer los intereses del país y de los ciudadanos a sus propias estrategias» y apartar las diferencias para buscar «puntos de encuentro». En la mesa de reconstrucción se abordará la creación de unas «bases sólidas» para «el fortalecimiento del Estado del bienestar y la recuperación económica. Lo que Sánchez plantea es una «gran alianza» que permita al país establecer las prioridades para los próximos años en base al «común denominador que estimemos correcto» y crear así un «colchón de seguridad» para ayudar a las personas más afectadas y tener la certidumbre de que ante nuevas enfermedades se disponga de los medios adecuados determinado «cuáles son los colectivos a proteger».

Montero no dio por hecha una nueva prórroga del estado de alarma y señaló que Sánchez no ha hablado con los portavoces de esta cuestión. Serán los técnicos, ha dicho, los que determinen si hay prórroga o no. Y cuando eso se produzca, el Gobierno volverá a contactar con todos los grupos.