Casado no acepta un gran pacto nacional y aplaza su reunión porque no ve «creíble» el diálogo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

MAdrid / La Voz 16/04/2020 00:12 h

El trato del Gobierno al líder de la oposición, Pablo Casado, citado por Pedro Sánchez a través de una rueda de prensa, ha crispado el comienzo de los contactos anunciados por Pedro Sánchez para intentar unos nuevo Pactos de la Moncloa. El PP no aceptó las formas ni la imposición del calendario del Ejecutivo, que había citado a Casado para este jueves sin consultarle, y anunció que aplazaba la reunión hasta el inicio de la próxima semana. Pese a ello, el Ejecutivo puso en marcha la ronda de videollamadas bilaterales sin tener cerrado el acuerdo con Casado y convocó a los portavoces de los demás grupos, pero ya sin respetar el orden de mayor a menor que había anunciado desde la Moncloa.

El PP explicó que, «ante la reunión solicitada, hoy sí por los cauces habituales, para hablar de propuestas a medio plazo y no de planes de choque urgentes», Casado negociaría una fecha alternativa con Sánchez. Pero, sea cuando sea, la reunión no augura nada bueno. Los populares aseguraron que la voluntad de acuerdo de Sánchez «no es creíble» después de «intentar volar todos los puentes insultando a Pablo Casado» en la sesión en la que el PP apoyó en el Congreso la prórroga del estado de alarma mientras su socios «le retiraron el respaldo». Y señalan que Sánchez no ha detallado «ni el contenido ni los participantes de unos pactos que solo pretenden corresponsabilizar a los demás de sus errores».

El enfrentamiento de este miércoles en la sesión de control dejó claro que Casado no se fía. El primero en hablar con Sánchez será por tanto el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, citado para el jueves a las 11.30. El líder de Vox, tercer partido en escaños, Santiago Abascal, rechazó la invitación de Sánchez, por lo que, tras escuchar a su socio de Unidas Podemos, el presidente contactará con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, está citado para el viernes, aunque los republicanos, que ya anunciaron que no participarán en unos Pactos de la Moncloa, no confirmaron si se prestarán o no al contacto. Sánchez hablará también este viernes con la representante de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el que será el primer contacto directo del jefe del Ejecutivo con una representante de la formación independentista vasca. El Gobierno agradeció a los grupos la disponibilidad mostrada y señaló que «no hay nada más importante que estas reuniones».