«Si Podemos cree que es el momento de romper la Constitución, se excluye de cualquier acuerdo», avisa Felipe González

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN / AGENCIAS 15/04/2020 12:02 h

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido este miércoles de que si Podemos cree que es el momento de «romper el marco constitucional en medio de la pandemia» se estará «autoexcluyendo» de cualquier acuerdo nacional.

En una entrevista en Las mañanas de RNE recogida por Europa Press, el que fuera jefe del Ejecutivo ha insistido en que «en este momento hay que ser extremadamente respetuoso» con la Carta Magna. «Dentro de eso se tiene que plantear ese acuerdo. Los que se salen de ahí se equivocan», ha añadido.

A su juicio, si durante las negociaciones de unos nuevos Pactos de la Moncloa «algunos de los socios por decir algo o no socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas del juego», se estarán excluyendo y el líder del Gobierno «no debe ni puede tolerarlo».

En este sentido, González ha destacado dos puntos que a su juicio están en el punto de mira de algunas formaciones: el «modelo descentralizado y autonómico» y la pertenencia de España a la Unión Europea y al Eurogrupo.

«Vox está en contra de la descentralización, que es tan constitucional como lo que ellos reclaman. Eso me perturba menos. Hay que dialogar con quien esté de acuerdo en asumir la responsabilidad. Tenemos que dialogar para saber cómo hacemos el desconfinamiento», ha aseverado.

Con todo, González cree que el PSOE, que ha tenido «desde el minuto uno un compromiso muy fuerte en defensa del marco constitucional», nunca aceptaría la quiebra del sistema. «No quiero decir que no lo aceptaría otro grupo político. Pero nadie podrá contar creo yo con los socialistas», ha opinado.

El expresidente se ha expresado así tras ser preguntado sobre las posibilidades de reeditar un gran acuerdo similar al alcanzado durante la Transición. «Si me sitúo en el plano europeo, tenemos todos los mimbres para llegar a un acuerdo. Como ahora se habla tanto de pactos... entonces teníamos menos mimbres», ha sostenido.

Por no haber, ha apuntado González, entonces no había «ni una Constitución ni una legalidad subyacente para el diálogo social». Ahora, a su juicio, «los mimbres son muchos» pese a la «crisis política» que atraviesa España «desde hace cinco años».

Preguntado sobre si el Gobierno está bien orientado en la lucha contra el coronavirus, el expresidente ha valorado positivamente la labor del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su apuesta por la «hoja de ruta» marcada por los expertos para afrontar la pandemia. «Veo a Illa con mucha frecuencia, que es sobre quien pesa mayor carga de recibir los inputs de los equipos técnicos. Tenemos buenos epidemiólogos, buenos virólogos e investigadores», ha asegurado, para después insistir en el «buen ejemplo» que reitera Illa. «Me recuerda a (Ernest) Lluch, incluso en lo físico», ha añadido.

En esta línea, González ha abogado por «acudir» a los profesionales «cuando uno no sabe» sobre un tema en concreto. «No se puede hacer como Trump o Bolsonaro, que son los que no saben que no saben y toman decisiones peligrosas», ha lamentado.