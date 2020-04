Algunos diputados llegan a triplicar su sueldo gracias a las dietas La donación del Congreso no acalla las críticas por cobrar el plus de desplazamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia FRAN BALADO

11/04/2020 20:05 h

La Mesa del Congreso aprobó el pasado martes la donación de tres millones de euros para la lucha contra el coronavirus. Este dinero procede del fondo de remanentes, que funciona como una especie de hucha de la Cámara Baja que va engordando cada ejercicio con los fondos presupuestados que no llegan a ser ejecutados, una cuenta de ahorro que a finales del 2018 ascendía hasta los 94,75 millones.

Esta aportación, que pasará a engrosar la cuenta en el Banco de España destinada a tal efecto, busca dar carpetazo a la polémica que se originó a raíz de las peticiones de algunos partidos minoritarios, como el PRC o Foro Asturias, a la que posteriormente se sumaron otras formaciones como la CUP o Bildu, en las que reclamaban que las dietas relativas a los gastos de desplazamiento correspondientes a los meses de la pandemia no fuera abonada en las cuentas corrientes de los diputados una vez que la actividad de la Cámara Baja ha disminuido de forma sustancial, ya que solo acuden a las sesiones un reducido número de representantes políticos.

Estos extras destinados a cubrir gastos de viaje y alojamiento ascienden a 1.920 euros mensuales libres de impuestos para sus señorías electas en circunscripciones de fuera de Madrid. Las actas por la capital son recompensadas con 917 euros mensuales. Teniendo en cuenta que las condiciones de los senadores son muy similares, el dinero que todos los meses las Cortes destinan a estos efectos supera con creces el millón de euros.

El primero que anunció su intención de renunciar a esta dieta fue Javier Santiago, senador del PP por León, quien a título particular mostró su disposición a donar sus casi 2.000 euros a la compra de mascarillas y otro material de protección para el personal que está expuesto en la primera línea de fuego en la lucha contra el coronavirus. A continuación se sumó el exregidor de San Sebastián Odón Elorza, diputado socialista que afirmó en las redes sociales que renunciaba a estas partidas. Y a las pocas horas, a consecuencia de las críticas en la opinión pública, se produjo un efecto cascada en el mismo sentido por parte de todas las formaciones, salvo Vox, que anunció una donación por otra vía. Sin embargo, la postura mayoritaria en las direcciones de los grupos parlamentarios no fue pedir al Congreso que ya no les ingresase este dinero, sino que, siguiendo un informe de los letrados de la Cámara Baja, optaron por mantener activa la transacción de estas dietas y asumir cada una de ellas su posterior reembolso en una cuenta destinada a la lucha contra el COVID-19.

Otros pluses adicionales

El salario base de los diputados es 2.981 euros mensuales, a los que hay que añadir estos 1.920 euros extras para cubrir gastos de desplazamiento, a pesar de que disfrutan de viajes en aviones y trenes gratuitos.

Además, la gran parte de los representantes en la Cámara Baja perciben otro tipo de complementos que varían en función de las responsabilidades que desempeñan dentro de la misma.

Así, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es la mejor pagada. A sus 2.981 euros de base hay que añadir 3.242 euros por liderar la Mesa, 3.521 euros más en concepto de gastos de representación y otros 2.887 euros mensuales de libre disposición. Más de 200.000 euros anuales. Los cuatro vicepresidentes de la Mesa disfrutan de 6.078 euros mensuales, algo por encima de los 5.562 euros que perciben los cuatro secretarios.

Por otra parte, la inmensa mayoría de los diputados desempeñan algún cargo en alguna de las 24 comisiones que fueron constituidas para el inicio de esta legislatura, y que muchas permanecen inactivas a consecuencia del coronavirus. Los presidentes de cada una perciben 1.516 euros al mes, los vicepresidentes y portavoces 1.108 euros y los portavoces adjuntos y los secretarios otros 739 euros mensuales.

Miembros de la mesa

Presidenta: Con extras, Batet dispone de más de 200.000 al año.