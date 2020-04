Torra reaviva el separatismo en plena pandemia: «Defenderé el independentismo en cualquier foro»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 10/04/2020 11:31 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este viernes que defenderá el derecho a la autodeterminación de Cataluña «en cualquier foro en el que participe» porque trabajan «por la independencia». Así lo ha asegurado en declaraciones a Tarragona Ràdio el día después de que la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, afirmase que Torra está dispuesto a participar en cualquier escenario que sea de «trabajo, colaboración y cooperación», tras el llamamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar un «gran acuerdo» para la reconstrucción del país tras el coronavirus.

En su intervención en el Congreso en el debate para una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez señaló que quiere integrar en ese gran pacto a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas que «estén dispuestas a arrimar el hombro». A lo que Torra ha añadido este viernes, al ser preguntado por ello, que defenderá el derecho a la autodeterminación de Cataluña «en cualquier foro en el que participe».

«Somos un gobierno independentista, nosotros también trabajamos por la independencia de Cataluña y, por tanto, es evidente que nosotros, en cualquier foro en el que participemos, defenderemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña», ha aseverado el president.

Este jueves la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ya alertó, en relación a los nuevos pactos de la Moncloa que el Ejecutivo catalán que comparten JxCat y ERC no participará en ningún acuerdo que «pretenda fortalecer la recentralización del Estado».

Torra también ha criticado que el Govern no tenga ninguna indicación sobre la reincorporación a sus puestos de trabajo de los trabajadores no esenciales a partir del día 14, y ha alertado de que costaría mucho recuperarse de un rebrote del coronavirus. «Es viernes santo, el Gobierno español no nos ha hecho llegar ni una indicación de cómo pretende que el martes los catalanes que tienen que ir a trabajar, vayan a trabajar», ha lamentado.