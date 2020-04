Sánchez prorroga el estado de alarma, aunque las empresas podrán retomar su actividad a partir del 9 de abril

El Foro Económico advierte que «cuando se retome la actividad, será poco a poco»

Las heridas que dejará el coronavirus en la economía no serán sencillas de curar. Tampoco las del tejido productivo gallego. Lo advierten los expertos: Galicia afronta un parón económico sin «precedentes». La situación que atraviesa la industria, prácticamente sin producción, unido al cierre de sectores como la construcción, hostelería y comercio, que están todavía a la espera de conocer hasta cuándo durará esta situación, lastrarán a la economía de la comunidad durante un tiempo que se antoja largo.

Así lo explicó este sábado el economista José Francisco Armesto, miembro del Foro Económico de Galicia, durante una entrevista con la agencia Europa Press: «Cuando se retome la actividad, no se va a poner todo en marcha de la noche a la mañana. Esto va a ir poco». También descartó que todos los negocios puedan abrir la persiana de un día para otro, como si nada hubiera sucedido: «No todos los sectores se podrán poner en marcha a la vez», opinó. «No existen precedentes históricos de algo similar, que se haya paralizado la actividad no totalmente, pero un porcentaje muy elevado», advirtió. «En un guerra no se para la producción del todo y hemos mandado parar la actividad productiva».

