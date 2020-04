Sánchez solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril

0

La Voz de Galicia

Madrid | La Voz 03/04/2020

Pedro Sánchez solicitará al Congreso ampliar el estado de alarma hasta el próximo domingo 26 de abril, según adelanta TVE citando a fuentes del PSOE. Tal y como se preveía, el Gobierno ve necesario extender al menos durante otras dos semanas las medidas de confinamiento en esa búsqueda de reducir el número de contagios que permita oxigenar los servicios sanitarios, por lo que en los próximos días tendrá que regresar a la Carrera de San Jerónimo en busca del visto bueno de la Cámara Baja.

La licencia de la que dispone el Ejecutivo en la actualidad expira el próximo sábado 11 gracias a la convalidación del decreto que regula el estado de alarma lograda el pasado miércoles 25, cuando logró una mayoría muy holgada fundamentada en el apoyo de las principales fuerzas de la oposición. Sin embargo, esta vez la construcción de la mayoría simple que necesita para lograr dicha prórroga no se antoja una tarea tan sencilla.

Si en el último debate ya abundaron los cruces de reproches en una sesión que se prolongó hasta las dos de la madrugada, desde que el pasado sábado Sánchez decidió reforzar las medidas de aislamiento sin tener en cuenta al resto de fuerzas, la crispación política ha ido en aumento.

El líder de la oposición, Pablo Casado, ya advirtió que no está de acuerdo ni con el fondo ni con las formas con las que el Gobierno decidió parar la actividad económica de los sectores considerados no esenciales, poniendo en duda su apoyo en una nueva votación. Vox también ha endurecido su discurso en los últimos días, exigiendo la dimisión de la cúpula del Gobierno. Incluso el PNV, uno de los grandes aliados parlamentarios del Gobierno de coalición, denunció que tampoco compartía la forma de proceder del Ejecutivo. Fuentes próximas a la dirección de los nacionalistas anunciaron que de celebrarse una nueva votación, en este caso no se alinearían con el Gobierno.

De este modo, Sánchez se verá obligado a negociar los apoyos parlamentarios que le permitan sumar una mayoría simple, más síes que noes, algo en lo que tiene previsto empezar a trabajar este fin de semana con llamadas a los líderes de todas las formaciones con representación en la Cámara, empezando con el presidente del PP, Pablo Casado, que lamenta que lleva más de 10 días sin comunicarse con el jefe del Ejecutivo.

Teniendo en cuenta que Sánchez logró sacar adelante su investidura en enero por solo dos votos de diferencia, el apoyo de los diez diputados de Ciudadanos o el cambio de postura de alguna de estas formaciones resultará fundamental para que prospere.

La Constitución habilita al Consejo de Ministros a decretar el estado de alarma sin el permiso del Congreso durante 15 días. Una vez transcurridos, el Gobierno deberá contar con el respaldo del Congreso para prorrogar este estado de excepción el tiempo que estime oportuno.

Todavía no hay una fecha para la celebración de este nuevo debate, pero deberá desarrollarse a lo largo de la próxima semana, ya que el tiempo extra del que dispone en la actualidad concluye a las 23.59 horas del sábado 11 de abril.