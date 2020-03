La crisis de coronavirus abre grietas en la alianza política entre PP y Ciudadanos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo BAreño

MAdrid / La Voz 28/03/2020 05:00 h

La crisis del coronavirus no solo ha provocado tensiones por la asunción de competencias en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, sino también en los ejecutivos autonómicos formados por el PP y Ciudadanos. En la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha retirado al consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, de Cs, el control sobre las residencias de ancianos ante las altas cifras de contagios por el COVID-19 que se han registrado en estos centros. Las competencias han pasado a depender de la consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero, del PP.

El mando único en la gestión del coronavirus queda así en manos de la presidenta madrileña y el titular de Sanidad. La retirada de competencias a Reyero se produjo después de la falta de respuesta de su consejería ante la avalancha peticiones de ayuda desde las residencias de ancianos.

El consejero de Cs descartó el viernes su dimisión después de este recorte de competencias y aseguró que no es el momento de hablar de «descoordinación» entre las consejerías sino de «apoyarse entre todos» para luchar contra la pandemia. Reyero, que según el pacto de Gobierno entre PP y Cs no puede ser destituido por Ayuso aseguró no sentirse «desautorizado». «Yo sigo dirigiendo la parte social», añadió.

Tanto el consejero como el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Cs, pidieron al Gobierno que el Ejército interviniera en las residencias de ancianos madrileñas. Una petición que no fue consultada con la presidenta Díaz Ayuso, que no la veía necesaria y la rechazó.

Arrimadas se acerca al Gobierno

La tensión entre ambos partidos llega en pleno proceso de renovación del discurso de los naranjas. La nueva presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha empezado marcar distancias con el PP y Vox. Frente a las duras críticas de estos dos partidos al Gobierno en el pleno del Congreso por la gestión del coronavirus, Ciudadanos aseguró que su deber «y el de todos» es «mostrar lealtad a los españoles y al Gobierno de la nación» y aseguró que «no es momento para los reproches».

Ayuso y Almeida se convierten en figuras emergentes dentro del PP

Gonzalo Bareño

A pesar de que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el epicentro de los contagios por el coronavirus en España, con 2.077 fallecidos sobre el total de 4.858 registrados que había ayer en todo el país, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida se han convertido en dos figuras emergentes dentro del partido.

La gestión de Almeida en esta crisis, centrada en la adopción de medidas concretas, algunas de ellas anticipándose a las tomadas por el Gobierno, como permitir el aparcamiento gratuito en toda la capital mientras se mantenga la situación de confinamiento, y eludiendo las críticas al Ejecutivo, han merecido elogios incluso por parte de algunos de sus rivales políticos.

El caso de Díaz Ayuso es distinto, porque la presidenta madrileña es muy criticada por los partidos de izquierda. Su llegada a la presidencia fue acogida con escepticismo incluso en el PP tras su polémica campaña electoral. Pero su gestión posterior la ha convertido en uno de los referentes de su partido. En la crisis del coronavirus, Ayuso se adelantó a muchas de las medidas que luego tomó el Gobierno, como el cierre de todos los centros docentes y las residencias de ancianos.