Torra considera que no estará solo en su petición a Sánchez de confinamiento total

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 21/03/2020 19:05 h

Tras unos días de fuerte tensión, el Gobierno catalán trató este sábado de rebajar algo el tono de su posición crítica contra el Ejecutivo central, en vísperas de la segunda conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez por videoconferencia. Quim Torra, como en el primer encuentro, volverá a poner sobre la mesa la petición de confinamiento total de la población catalana porque considera que es la única forma de frenar la propagación del virus.

Una reclamación que trasladó hace una semana al Gobierno central y que ha querido internacionalizar, primero con una entrevista en la BBC y luego con una carta enviada a los principales líderes de las instituciones europeas, que han causado malestar en la Moncloa. El presidente catalán ha convertido la gestión de la crisis sanitaria en una batalla competencial con el Gobierno central. La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, afirmó este sábado no obstante que Torra participará este domingo en la conferencia de presidentes con espíritu de «máxima colaboración», después de que el viernes el dirigente nacionalista fuera acusado desde la Moncloa de mantener una actitud «desleal» y alejada de la «cooperación» necesaria en estos momentos. «No consideramos que haya falta de lealtad, está en juego la salud, no es momento de batallas políticas», dijo Budó. «Pedimos a Sánchez -añadió- que ordene el confinamiento obligatorio a todos como medida para acabar con la propagación de esta pandemia». Budó citó el informe en el que setenta científicos e investigadores «refuerzan esta petición».

Presión interna

Torra, que no suscribió el documento conjunto firmado por los presidentes autonómicos en la primera conferencia, cree que el domingo no estará solo en la reclamación del confinamiento total dado que ya hay otras zonas que lo han pedido. Colgó esta sábado un tuit de «apoyo» al presidente de Murcia, López Miras. «Solo con el cierre de las empresas y el de las industrias no esenciales para garantizar un mayor confinamiento de la población podremos luchar eficazmente contra el coronavirus», dijo. Cataluña, como el resto de España, entra en la fase más complicada en la gestión de la crisis de la pandemia con más de 300 personas ingresadas graves. Torra presiona al Gobierno central para que adopte medidas más drásticas, pero también recibe la presión interna de 50 alcaldes del área metropolitana de Barcelona que le piden más apoyo para las becas comedor. Torra también está recibiendo presión desde la zona de Igualada, que fue confinada hace una semana como un brote muy virulento.