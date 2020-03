El PSOE asiste con preocupación al protagonismo concedido a Iglesias

0

La Voz de Galicia

Madrid / La voz 20/03/2020

La comparecencia de Pablo Iglesias en Moncloa del pasado jueves para dar cuenta de algunas de las medias sociales que iba a impulsar el Gobierno en la lucha contra la crisis originada por el coronavirus no acabó de gustar en Ferraz, en donde consideran que el vicepresidente segundo del Gobierno empleó su aparición en la tele para soltar un mitin en el que se esforzó por poner en valor que buena parte del paquete de medidas económicas y sociales aprobadas en el último Consejo de Ministros se debían fundamentalmente a la presión ejercida por Podemos.

La confianza entre Iglesias y Sánchez, de picos y valles, atraviesa un momento dulce, pero pesos pesados del PSOE advierten del peligro de no hacer un marcaje en corto sobre el líder de Podemos. El martes que viene se prevé otro Consejo de Ministros en el que volverán a aflorar las tensiones entre las almas que conforman la coalición. «Un Gobierno que no debate no es un Gobierno», defendió el vicepresidente el pasado jueves en una intervención en la que se criticó que se saltase por segunda vez la cuarentena que debe guardar tras el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En el Gobierno preocupa también que las posiciones de la formación morada acaben dando al traste con la unidad a la que apela Sánchez con la oposición. El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que continúa siendo unas de las personas de confianza de Iglesias, cargó este viernes contra la presidenta de Madrid, la popular Díaz Ayuso: por haber «cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron en la anterior? Qué jeta eres, Ayuso».