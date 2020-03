El Gobierno cierra las fronteras terrestres y estudia ampliar el estado de alarma Desde hoy solo podrán entrar españoles, residentes y trabajadores transfronterizos

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 17/03/2020 05:00 h

España tiene cerradas desde hoy y hasta que concluya el estado de alarma todas las fronteras terrestres. Solo los españoles, los residentes en el país, los trabajadores transfronterizos y «aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o de necesidad» podrán entrar por vía terrestre. Tampoco afecta la medida a personal extranjero acreditado en misiones diplomáticas y a aquellos que trabajen en organizaciones internacionales, siempre que sus desplazamientos obedezcan a motivos laborales, y no se aplica a Gibraltar y Andorra. El Gobierno acordó esta drástica decisión en el marco de las medidas de contención del COVID-19. El objetivo del cierre, según anunció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es «proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos», contribuir a «doblegar la curva» de infectados y detener la expansión del coronavirus.

Las fronteras aéreas permanecen por ahora abiertas, aunque el Ejecutivo no descarta cerrarlas más adelante y tampoco se adoptan medidas en los puertos. No hay restricciones para el transporte de mercancías para no perjudicar la producción y garantizar así «la cadena de abastecimiento». Marlaska anunció la medida tras una reunión por videoconferencia con los ministros de Interior y Sanidad europeos y aseguró que se tomó en coordinación con los socios de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con el primer ministro de Portugal, António Costa, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para anunciarles la medida. La decisión se toma en virtud de la activación del artículo 28 del código de fronteras Schengen, que en situaciones como la actual, en un estado de alarma, permite imponer temporalmente serias restricciones de movilidad en el territorio para la entrada y salida. Marlaska no descartó la movilización del Ejército en el control de las fronteras.

Prórroga del estado de alarma

Respecto a la situación de españoles que están en países extranjeros que impiden la salida hacia España o que tienen problemas por cancelaciones de vuelos, el Gobierno hará todo lo posible por facilitar su regreso «a la mayor brevedad posible». Exteriores ha avisado ya a los españoles que se encuentran en el extranjero de que si piensan volver «lo hagan cuanto antes». El cierre de fronteras terrestres estará en vigor como mínimo hasta que concluyan los 15 días de estado de alarma, aunque, tal y como afirmó ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, será ampliado con toda probabilidad. «Es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas, pero en quince días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla», señaló Ábalos, quien auguró también la futura adopción de medidas aún más severas que las tomadas hasta ahora para frenar la propagación del virus.

