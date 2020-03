Dimite el consejero Alfred Bosch, de ERC, por el caso de acoso sexual de un excolaborador

ERC fuerza a Bosch a cesar a su mano derecha y Torra le reprocha que no activara los protocolos previstos en el Govern Barcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, leyó la cartilla al consejero de Exteriores, Alfred Bosch, en una reunión convocada de urgencia, después de que trascendiera la destitución de su jefe de gabinete, acusado de diversos casos de acoso sexual a empleadas del Departamento de Exteriores. El cese de Carles Garcias Hernández lo ordenó el titular de Acción Exterior, de Esquerra, pero fue instado desde la formación republicana.

Torra llamó a capítulo a Bosch, al que reprochó no haber activado los protocolos previstos por la Generalitat para supuestos de acoso sexual en el ámbito de la administración. Desde Junts per Catalunya cargaron contra Bosch, que habría tratado de recolocar a Garcias en otro departamento, y le acusaron de haber intentado tapar el caso. El presidente de la Generalitat trasladó al consejero su malestar por no haber sido informado de unos hechos gravísimos y del cese de un alto cargo (formalizado el 24 de enero). ERC salió en defensa del consejero, aunque apuntó que las «cosas se podrían haber hecho mejor» y atribuyó las reproches de Torra al intento de desgaste entre partidos como consecuencia de la cercanía electoral. La formación republicana ha suspendido de militancia a Garcias y ha abierto una investigación interna. El Ejecutivo catalán también ha puesto en marcha una actuación para esclarecer por qué Bosch se saltó los protocolos. Ninguna de las víctimas ha denunciado aún los hechos.

