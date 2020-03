Dirigentes del PP se desmarcan de las críticas de Álvarez de Toledo a los medios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. Bareño

Madrid / La Voz 04/03/2020 05:00 h

Aunque oficialmente no hay desautorización, destacados dirigentes populares se han desmarcado de los ataques de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a los medios que «hacen negocio a costa de la democracia» y, en concreto, a La Sexta. «Me representa en muchas ocasiones en las que concuerdo con ella en sus apreciaciones. Otras veces no concuerdo con tanta intensidad, como le pasa a ella conmigo», señaló el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que recomendó «poner otra cadena» si la que se está viendo no gusta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, indicó que «vivimos en un país donde los medios de comunicación pueden elegir la línea editorial que les plazca», mientras que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, defendió la libertad de expresión de la portavoz y de los medios, aunque, al igual que Feijoo, recordó los ataques a la prensa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Álvarez de Toledo reiteró este martes sus críticas y, sobre si se siente respaldada, respondió que «hay libertad de expresión en el PP también». La portavoz se desmarcó además de la posición oficial del partido, que acudirá a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día de la Mujer. «En mi nombre no habla nadie, ni hombre, ni mujer», afirmó.