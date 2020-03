La Fiscalía investiga si Monasterio certificó obras con un sello falso del Colegio de Aparejadores

0

Redacción 02/03/2020 20:23 h

La Fiscalía ha abierto una investigación contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por supuestamente haber falsificado un visado en la obra del loft del presentador de televisión Arturo Valls en Madrid, según El Diario.es. Al parecer, Monasterio usó una copia de un sello del Colegio de Aparejadores de Madrid en proyectos que presentó en el Ayuntamiento de Madrid desde el 2005 al 2016.

La investigación abierta por la Fiscalía parte de una denuncia presentada por el grupo municipal Más Madrid el pasado 16 de enero por presunto delito de «falsedad en documento público». Rocío Monasterio admitió ante un juez de Madrid en febrero del 2008 que no era arquitecta y que había firmado certificados de obra como dirección facultativa, algo que solamente puede hacer un colegiado.

El edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha asegurado en declaraciones a Europa Press que confiaban en que la Fiscalía iba a apreciar lo mismo que su grupo municipal, que había indicios de presuntos delitos «muy graves».

«La señora Monasterio se ha dedicado a hacer memes y a reírse de las presuntas irregularidades que cometía cuando ejercía sin título (...) Nos gustaría saber qué tiene porque ahora no se reirá tanto. Son hechos muy graves y tendrá que dar explicaciones muy claras», ha aseverado.

En caso de que estos indicios de delito de confirmaran, Calvo ha asegurado que Monasterio tiene que dimitir porque las actuaciones de la que se le acusan son actitudes que no tienen cabida en un cargo público. Asimismo, tal y como se indicaba en la denuncia, la presunta estafa se habría cometido no solo ante el propietario del inmueble sino sobre todo al Ayuntamiento de Madrid.

La líder de Vox en Madrid comenzó la carrera en 1992 y no se colegió como arquitecta hasta el 2009, pero eso no le impidió firmar planos antes de esa fecha, recuerda El Diario.es. Por primera vez, la presunta falsedad documental que investiga ahora la Fiscalía no habría prescrito.