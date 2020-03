ERC advierte a Sánchez de que «si la mesa de negociación no avanza, la legislatura se habrá acabado»

0

redacción / la voz 02/03/2020 05:00 h

Al día siguiente de la demostración de fuerza de Carles Puigdemont en Perpiñán para retomar el desafío al Estado y lanzar un órdago a ERC para hacer ver que los republicanos no están por la independencia, y son unos «traidores» a la causa secesionista por negociar con Pedro Sánchez, los de Oriol Junqueras se vieron obligados a salir ayer en tromba para defender sus postulados ante el electorado catalán que más pronto que tarde será convocado a las urnas.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, avisó en una entrevista en TV3 de que «si la mesa de negociación no avanza, si la mesa de negociación se encalla, la legislatura se habrá acabado». Además de asegurar que no han ido a la mesa de diálogo con el Gobierno a perder el tiempo.

Justificó que ese marco de negociación fue una exigencia para apoyar la investidura al entender que era determinante «para hablar para resolver el conflicto político», aunque también expresó que su formación es escéptica con los resultados.

Al ser preguntada por las críticas que lanzó en Perpiñán la exconsejera huida Clara Ponsatí contra la mesa de diálogo, al apelar al independentismo a no dejarse «embaucar» por lo que considera que es una «engañifa», Vilalta manifestó que ellos quieren aprovechar esta oportunidad de compaginar diálogo y movilización. «Creemos que es nuestra responsabilidad. Ahora que los tenemos sentados en esta mesa de negociación, utilicemos esta mesa para resolver el conflicto», insistió «Ya sabemos cómo se las gasta el Gobierno del Estado español, o esos compromisos que llegan, pero después no se cumplen», criticó Vilalta, para insistir también en que no han ido a la mesa de diálogo a que les tomen el pelo.

Por su parte, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, también de ERC,se pronunció en el mismo sentido de que sin avances en la mesa de diálogo no habrá legislatura. «Sánchez sabe que tiene que haber progresos si quiere continuar en el poder», afirmó, según recoge Europa Press. Bosch ha opinado que la reunión entre el Gobierno y la Generalitat celebrada el pasado miércoles ha dado fuerza a los independentistas porque les valida «como interlocutores reconocidos por el Gobierno de España».