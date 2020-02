El portavoz del PP en el Senado acusa a Sánchez de «cargarse todo lo que le molesta» al retirar la capacidad de veto de la Cámara Alta

0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN / AGENCIAS 29/02/2020 12:32 h

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, se ha referido a la reforma legal que impulsa el Gobierno para retirar al Senado la capacidad de vetar la senda de estabilidad presupuestaria, único asunto que puede tumbar la Cámara Alta sin que el Congreso pueda evitarlo. Esta capacidad cobra relevancia cuando las mayorías en los dos Plenos son distintas, como ocurrió tras la moción de censura: el PP controlaba el Senado frente a la mayoría que logró sumar el PSOE en la Cámara Baja.

El Pleno de esta semana aprobará precisamente la senda para los años 2020-2023 y debatirá también una moción del PP contra la supresión de esa capacidad de veto que, según Javier Maroto, refleja una forma de actuar del presidente del Gobierno. «Todo lo que me molesta me lo cargo, eso es lo que hace Pedro Sánchez», ha dicho el portavoz.

Ha asegurado que ejemplos de este comportamiento son el cambio en la Fiscalía General del Estado, en la presidencia de la Agencia Efe o en la dirección del CIS. «Y si me molesta el Senado porque hace lo que no debe también me lo cargo y le quito la competencia, ninguneo a todas las comunidades autónomas con representación en el Senado», ha agregado.

Con respecto a la reforma de esta Cámara, Javier Maroto ha apostado por lograr que tenga competencia para reformar la financiación autonómica y debatir esta cuestión en la Comisión General de Comunidades Autónomas. «Se tiene que hacer aquí», ha reivindicado el portvoz.

Sobre las elecciones autonómicas en Eiskadi, ha advertido a los votantes vascos de Vox que las papeletas del centro derecha que en las próximas elecciones autonómicas no vayan a la coalición PP-Cs acabarán por favorecer a Bildu y se ha mostrado «seguro» de que no será precisamente lo que quieran conseguir.

Maroto ha explicado que ni Vox ni Ciudadanos tienen posibilidades por sí solos de lograr un escaño en las elecciones autonómicas del País Vasco. La formación naranja concurrirá en las próximas del 5 de abril junto al PP, en una fórmula que el dirigente popular ha defendido por la necesidad política y matemática de sumar. En concreto, ha precisado que los votos de centro derecha que no han ido al PP en el pasado terminaron por evitar que este partido sumara un escaño más y que este fuera a parar a EH Bildu.

«Sin conocer a todos los votantes de Vox y Ciudadanos en el País Vasco, me atrevo a decir que todos prefieren un diputado del PP a uno de Bildu. Estoy convencido de que hablo en nombre de todos ellos y no los conozco», ha agregado el portavoz parlamentario.