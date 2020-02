Ciudadanos valida las candidaturas de Arrimadas e Igea, que se enfrentarán en las primarias

0

Redacción 27/02/2020 21:14 h

La Comisión de Garantías de Ciudadanos ha avalado este jueves las candidaturas de Inés Arrimadas y Francisco Igea, que se disputarán el liderazgo del partido en las primarias del 7 y 8 de marzo, aunque está pendiente de dar el visto bueno a una tercera lista que registró un militante de Valencia.

Ha sido después de conseguir el visto bueno de este órgano cuando se ha hecho pública la candidatura completa de Arrimadas a la Ejecutiva, que está integrada por 35 nombres y deja diez huecos (la dirección puede tener hasta 45 integrantes) para poder incluir más adelante a otros dirigentes de su confianza.

Por ejemplo, Edmundo Bal, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, que estará en la dirección de Cs si gana Arrimadas como es previsible, pero que no ha podido ser incluido en la candidatura al no cumplir todavía el mínimo de seis meses de militancia que se exige, informa Efe.

Hay 15 mujeres y 20 hombres en esta lista que lidera Arrimadas, en la que son ellas las que tienen más peso orgánico que en el anterior equipo de Albert Rivera, puesto que el núcleo duro incluye como secretaria general a Marina Bravo, diputada del Parlament que sustituyó a Toni Roldán, y a dos portavoces nacionales: Melisa Rodríguez y la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, que ejercerá de portavoz adjunta.

El organigrama que propone Arrimadas incluye ahora dos vicesecretarías, que ocuparán Carlos Cuadrado, que mantiene la responsabilidad de las Finanzas, y el exmilitante socialista Joan Mesquida, uno de los fichajes estrella de Rivera de las elecciones del pasado abril. José María Espejo, diputado naranja y uno de los hombres de confianza de Arrimadas, será vicesecretario adjunto.

Otros miembros con los que Arrimadas contará en su equipo, aunque en la candidatura que han presentado no constan con un cargo determinado, son los vicepresidentes de Madrid, Andalucía y Murcia, Ignacio Aguado, Juan Marín e Isabel Franco, respectivamente; la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís; y los portavoces de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, y en Aragón, Daniel Pérez.

Cuenta también con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, enemigo político de Igea y uno de los apoyos de la expopular Silvia Clemente, la candidata de la dirección de Rivera a las primarias de las autonómicas de esa comunidad cuya victoria tuvo que se anulada por irregularidades. En esta candidatura continuista, está también Miguel Gutiérrez, César Zafra y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, entre otros.

También figuran la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera; los diputados María Muñoz y Marcos de Quinto; el portavoz en la cámara catalana, Carlos Carrizosa; y Guillermo Díaz y Beatriz Pino, que son miembros de la gestora, como la mayoría de los nombres.

Destaca la ausencia del jefe de la delegación europea de Cs, Luis Garicano, amigo de Igea y uno de sus principales apoyos, que ayer explicó a través de su cuenta de Twitter que no ha querido sumarse a ninguno de los proyectos en liza después de haber intentado durante estos meses «unir al partido y recuperar la ilusión». «No ha sido posible y he decidido no estar en ninguna candidatura», ha argumentado tras recibir la invitación a sumarse de ambos dirigentes.

La campaña por la presidencia del partido naranja arrancará el sábado y concluirá el día 6 de marzo, una semana en la que Arrimadas defenderá un modelo de partido más horizontal y con más peso de la militancia frente al proyecto más descentralizado de Igea, que también apuesta por dar más voz a las bases.

El sorteo coloca a Igea en la mesa de las votaciones

El sorteo para elegir a los miembros de las mesas ha determinado que el candidato a la Presidencia de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, vaya a ser uno de los afiliados de Valladolid que controlen la votación en urna convocada para el próximo domingo en la sede de la capital vallisoletana, para elegir a los compromisarios de la Asamblea del partido.

Fuentes del entorno de Igea han explicado a Efe que conocieron esta circunstancia a través de un correo electrónico del partido en Valladolid, en el que le informaban de que va a ser integrante de la mesa electoral en la que los afiliados podrán ejercer su derecho al voto presencial, tras solicitarlo así el 5 por ciento de los militantes de esta provincia.

Se da la circunstancia de que estas votaciones para elegir a los compromisarios que participarán en la Asamblea General de los próximos 14 y 15 de marzo fueron suspendidas el pasado fin de semana por los problemas detectados en el sistema de votación telemático, lo que provocó las quejas de numerosas críticas de afiliados y del propio Igea, que insistió en la necesidad de utilizar el voto presencial para evitar estos errores.

Igea lamenta que no se consultase a militantes de Cs sobre acuerdos con el PP

El candidato a la presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, ha lamentado este jueves la «oportunidad perdida» de consultar a los militantes del partido sobre los acuerdos «preelectorales» que la formación ha cerrado con el PP. Igea ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto con afiliados y simpatizantes de Ciudadanos en Logroño, para presentar la candidatura con la que concurre al congreso de Ciudadanos.

Ha explicado que en el proceso previo al congreso del partido se han debatido en las agrupaciones de Ciudadanos dos ponencias, una sobre la estrategia de la formación «y si se buscaba un cambio sustancial en ella, es ahí donde se tenía que haber llevado», ha dicho, en alusión a esas coaliciones.

«La gestora, Inés (Arrimadas) o quien fuera lo tendrían que haber presentado ahí y como no se ha hecho se ha desperdiciado una oportunidad de saber lo que de verdad quería el partido, que es de sus militantes», ha defendido el candidato a dirigir Ciudadanos.

Porque, ha proseguido, «este partido (Ciudadanos) no es ni de Inés Arrimadas, ni de la gestora, ni de o de su candidatura, sino de los militantes, y la ocasión de que se expresaran la teníamos la semana pasada y no se les ha dado la oportunidad», ha lamentado. Ha recalcado que «Ciudadanos siendo necesario» y «tiene que ocupar el centro liberal y progresista del país» y para ello «tiene que salir de las trincheras y de los errores» que cree que les llevaron al resultado electoral de noviembre.

Francisco Igea ha abogado porque su formación analice y «corrija los errores» que ha cometido, al mismo tiempo que pide huir de «hiperliderazgo» que supone «un sistema de funcionamiento en que se da todo el poder a un lider que lo ejerce de arriba a abajo». Ello hace que «se que coloquen ejecutivas autonómicas, y que hace que los sistemas de balances de poderes y contrapoderes queden anulados, porque todo el poder depende de una persona», informa Europa Press.

Ciudadanos -ha añadido- «es imprescindible más que nunca hoy, porque los ciudadanos viven un país instalado en el frentismo en la trinchera y en la confrontación, y hace falta un partido de centro, que es fuerte en sus convicciones, en su mensaje de lucha contra el nacionalismo y de defensa en la soberanía nacional y en los derechos y libertades individuales». Para el candidato a la presidencia de la formación naranja «tenemos que ser capaces de dialogar, de reflexionar y de intentar sacar a este país de la situación en la que está».