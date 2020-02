Una amigdalitis aparta a Pablo Iglesias de la mesa con la Generalitat

El Ejecutivo y la Generalitat se reúnen hoy sin expectativas de acuerdos inmediatos

«Este Gobierno está en la antítesis de las posiciones independentistas, pero solo se puede avanzar empezando». La frase de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, es perfectamente descriptiva de la actitud con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta hoy a la negociación con la Generalitat y al primer encuentro de la mesa de diálogo que se comprometió a crear a cambio de que ERC facilitara la investidura.

Mientras el balón esté rodando, todos ganan tiempo. En la Moncloa se actúa con el objetivo de amarrar el apoyo o al menos la abstención de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado —que el jueves se enfrentan a una primera barrera con la votación en el Congreso de la senda de déficit y deuda que acompaña al techo de gasto— y con la convicción de que en tanto no haya elecciones en Cataluña bastará con gestos como los ofrecidos hasta ahora para que los de Oriol Junqueras no rompan la cuerda. Fuentes de Esquerra admiten, de hecho, que la negociación de verdad no arrancará hasta que haya nuevo presidente en la plaza de Sant Jaume. Ese análisis es lo que ha llevado a Sánchez a aceptar casi sin remilgos que, en contra de lo acordado y de lo que exigieron los secesionistas en su momento, en la delegación de la Generalitat se incorpore a personas ajenas al Ejecutivo autonómico, como el exjefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Rius, y el que fuera número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el referendo del 1-O.

