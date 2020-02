Iceta aboga por un pacto fiscal para Cataluña y el indulto a los presos del procés

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 23/02/2020

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, arranca la precampaña de las elecciones catalanas, aún sin convocar, con unas posiciones que pretenden ocupar el espacio político del nacionalismo menos radical. El líder de los socialistas catalanes se ha sumado a la reivindicación independentista de obtener para Cataluña un acuerdo fiscal similar al del Cupo vasco. «Todas las encuestas nos dicen que la mayoría de catalanes quieren un mejor pacto fiscal. Desde 2014 se debería haber revisado este pacto y no se ha hecho porque el Govern no quiere», ha asegurado Iceta, dando a entender que es la propia Generalitat la que está poniendo dificultades para un acuerdo al que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos estaría dispuesto. Iceta ha abogado porque de la mesa entre gobiernos que arranca este miércoles salga «algún tipo de acuerdo», aunque dijo no compartir el objetivo de la autodeterminación.

En una entrevista en Catalunya Radio, ha vuelto a mostrar su predisposición a que se otorgue el indulto a los presos del procés. Ante la posibilidad de que se conceda esa media de gracia, que los propios líderes independentistas rechazan porque supondría asumir su culpabilidad, Iceta aseguró que pedir el indulto «no ha de significar necesariamente reconocer el delito». «Si se pide el indulto se ha de estudiar y considerar», ha señalado el líder del PSC, que ha explicado que «los jueces trabajan con unos hechos y un Código Penal y han de intentar ligar las dos cosas». A su juicio, «la obligación de la revisión legal es de los políticos si ven que las cosas no ligan bien»