Casado comunica a Alonso que no será el candidato del PP a las elecciones vascas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/02/2020 19:19 h

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no será el candidato del PP a las elecciones vascas del 5 de abril, según ha dado él mismo a conocer en su cuenta de Twitter. En un breve mensaje, el líder de los populares vascos ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado, le «acaba de comunicar que no será candidato a las elecciones vascas». «Quiero agradecer todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre mi partido», ha añadido.

El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

El acuerdo para concurrir en coalición con Cs en el País Vasco fue el origen de las fricciones en el PP. La dirección de los populares en el País Vasco mostró públicamente su malestar por el reparto de puestos en las listas anunciado por la formación liberal y descartó que sus planes pasen por ceder el segundo lugar en las candidaturas de Vizcaya y Álava. «Inasumible», se plantaron los populares vascos. Ese reparto, del que Génova no les había informado, no se correspondía, a su juicio, con la «realidad» en el territorio, donde Cs no está en el Parlamento y no logró ningún concejal en las municipales del 2019.

Alfonso Alonso fue citado por la dirección nacional del PP para que se presentase en Madrid el pasado viernes para rubricar el acuerdo negociado directamente entre las direcciones nacionales de los dos partidos, pero decidió no acudir al encuentro en señal de protesta. Desde Génova apuntan que dejó de contestar al teléfono.