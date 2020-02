Sánchez propone abrir este lunes la mesa de negociación y Torra se resiste

Junts se queda solo en su exigencia de un relator, que ERC no ve imprescindible y que ahora también rechazan los comunes

El Gobierno catalán no tiene prisa para reunirse con el Ejecutivo central y formalizar la constitución de una mesa de diálogo entre las dos Administraciones para buscar una salida a la cuestión catalana. Aunque ERC lleva días asegurando que la reunión debe celebrarse antes de final de este mes, porque así lo acordaron Pedro Sánchez y Quim Torra en su encuentro de hace quince días en la Generalitat, la consejera catalana de Presidencia, Meritxell Budó, no garantizó este martes que la mesa se reúna en el mes de febrero y hasta señaló que la idea de que los dos Gobiernos inicien el diálogo en el presente mes fue una cuestión que Sánchez trasladó a Torra, pero no al revés. «El presidente Torra no se comprometió a que la reunión fuera en febrero», afirmó Budó. «Queremos que sea lo antes posible, pero también en las mejores condiciones», apuntó. «Esto no va de días, no es cuestión de calendario, si hay que esperar quince días, no pasa nada, lo importante es garantizar el éxito de la mesa», insistió.

