Ábalos lamenta que se inventen que el avión de Delcy Rodríguez transportaba «maletas» y «oro»

Pide a España y «otros países amigos» que medien para lograr el diálogo en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer que lo que habló la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, es un «secreto» que no le ha desvelado. «Eso es secreto de Delcy, ella no me ha contado qué hablo con Ábalos», dijo escuetamente Maduro durante una rueda de prensa con medios internacionales en la que se pronunció por primera vez sobre la extraña reunión en Barajas. La vicepresidenta venezolana, que no puede pisar suelo de la Unión Europa por sanciones de Bruselas, se reunió en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid con Ábalos, hecho que confirmó el Gobierno de Sánchez después de dar varias versiones sobre lo sucedido.

