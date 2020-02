La reforma del Código Penal convertirá en delito la exaltación del franquismo

Subraya que en el Gobierno de coalición «no hay problemas de individualismos o de egos»

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha señalado hoy que le parecería «bien» que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuviera en la mesa de diálogo sobre Cataluña, al igual que «cualquiera de los 22 ministros y vicepresidentes del Gobierno de coalición».

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra, y en donde ha admitido que es una decisión que no le compete, ha subrayado que el Gobierno de coalición está «muy unido, muy cohesionado, trabaja muy bien y no hay problemas de individualismos o de egos».

Lastra ha reiterado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «y lo que establezca me parecerá magnífico, porque lo importante no es quien esté en la mesa si no los resultados para encauzar un conflicto político, que ya dura demasiado tiempo», informa Efe.

