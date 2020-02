Adriana Lastra es partidaria de que Pablo Iglesias esté en la mesa de diálogo sobre Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 10/02/2020 11:56 h

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha señalado hoy que le parecería «bien» que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuviera en la mesa de diálogo sobre Cataluña, al igual que «cualquiera de los 22 ministros y vicepresidentes del Gobierno de coalición».

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra, y en donde ha admitido que es una decisión que no le compete, ha subrayado que el Gobierno de coalición está «muy unido, muy cohesionado, trabaja muy bien y no hay problemas de individualismos o de egos».

Lastra ha reiterado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «y lo que establezca me parecerá magnífico, porque lo importante no es quien esté en la mesa si no los resultados para encauzar un conflicto político, que ya dura demasiado tiempo», informa Efe.

La vicesecretaria general del PSOE ha señalado que el ministro José Luis Ábalos comparecerá en una comisión en el Congreso para hablar de «transporte y movilidad» y si a la oposición «no le interesan nada esos retos» porque solo quiere «ruido», «que pregunte por Venezuela». Lastra ha lamentado que a la derecha «política y mediática» de este país solo le importe Venezuela «y si el ministro Ábalos se saludó durante cinco minutos, 10 o 20 con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez».

La número dos del PSOE ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.

«Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito», ha anunciado la vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso.

Lastra no ha contestado a la pregunta de si el PSOE está dispuesto a separar la revisión del delito de sedición de la modificación para incluir el consentimiento expreso como condición para distinguir una agresión sexual de una relación consentida, como prefiere Unidas Podemos.

Lo único que ha asegurado es que la reforma del Código Penal «no se negocia con los territorios» por lo que lo ha desligado de la mesa de diálogo pendiente de constituirse entre el Ejecutivo español y el Govern catalán, informa Europa Press.