ERC asume el coste de pactar con el PSOE y abre la puerta a apoyar los Presupuestos

La Voz de Galicia Luís Pousa

Redacción / La voz 10/02/2020 05:00 h

La pugna abierta entre ERC y JxCat, socios en el Gobierno de la Generalitat y enemigos íntimos en la batalla por la supremacía del secesionismo, protagonizará no solo la larga precampaña de las próximas autonómicas catalanas (todavía sin fecha oficial), sino sobre todo la agenda legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los dos líderes de Esquerra saltaron este domingo a escena, en muy diferentes circunstancias, para dejar claro que aceptan sin reservas el coste electoral de negociar y pactar con el PSOE. El vicepresidente y responsable de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, explicó, en una entrevista en Nació Digital, que su partido «ha asumido en solitario el coste político de obligar al Estado a negociar», mientras que «los beneficios de esta operación» los recogerá, en su opinión, «todo el independentismo». En la misma línea se expresaba el presidente de la formación, Oriol Junqueras, en una entrevista con La Sexta grabada el pasado 29 de enero en la prisión de Lledoners, donde cumple una condena de trece años de cárcel por sedición.

Junqueras, que durante la conversación recibió la noticia de que Quim Torra había anunciado la próxima convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, señaló que los comicios no variarían su estrategia de dialogar con el PSOE, por lo que no descarta que Esquerra apoye con sus votos los Presupuestos Generales del Estado: «Estamos dispuestos a hacer lo que sea bueno para la gente, en cualquier circunstancia, tenga el coste electoral que pueda tener, porque estamos aquí no para tener votos, estamos aquí para ser útiles a la gente». Por supuesto, el camino dista mucho de estar despejado. «Dependerá de mil cosas, todo está entrelazado en la vida», sentenció Junqueras en alusión a las negociaciones en marcha.

También Pere Aragonès dejó la puerta abierta a respaldar las cuentas del Gobierno de coalición, aunque matizó que, para obtener su voto favorable, el PSOE debe cumplir primero «los acuerdos anteriores».

Recado para PP y Cs

Más contundente estuvo el exvicepresidente de la Generalitat con los responsables del PP y Cs, a los que dedicó uno de los pasajes más duros de la entrevista. Oriol Junqueras negó tajantemente que desde su Gobierno se hubiera engañado a una parte del independentismo con las decisiones adoptadas en otoño del 2017 y sacó pecho para recalcar que habían jugado «muy bien» sus cartas. «Otra demostración de que las jugamos bien es que todos los que lideraron aquella represión ya no están en la escena política porque las urnas los han echado: el señor Mariano Rajoy, la señora Sáenz de Santamaría, que dijo que nos había descabezado, el señor Albert Rivera... A todos estos las urnas los han echado; a mí, no», resaltó un Junqueras crecido, que insistió una y otra vez en sacar la pancarta de los resultados. «Esquerra ha ganado tres elecciones en Cataluña en un año», zanjó.

Haciendo notables equilibrios con las palabras, Junqueras dio a entender que no promoverán un referendo de autodeterminación si este no se pacta primero con el Gobierno central, aunque por supuesto sin prescindir de esa histórica aspiración. «Lo que dice el acuerdo es que solo habrá consulta sobre aquello que se haya acordado, por tanto si no se acuerda un referendo de autodeterminación, pues nosotros seguiremos defendiéndolo y no renunciaremos a celebrarlo», remató el líder de Esquerra.