Puigdemont reclama al Estado que pida «perdón» por aplicar el artículo 155 y por la «represión»

La Voz de Galicia

04/02/2020

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este martes de que no se podrá «pasar página» de los hechos acontecidos en otoño del 2017 en Cataluña hasta que el Estado «pida perdón» por la activación del 155 y la «represión» que conllevó, que perjudicó «a todos los catalanes».

El que fuera presidente durante el referendo ilegal del 1-O ha comparecido por videoconferencia desde la Eurocámara ante la comisión del Parlamento catalán que investiga la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que siguió a la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña, y lo ha hecho una semana después de que lo hicieran los exconsejeros de su Gobierno encarcelados por sedición.

«No se puede pasar página inocentemente sin asumir responsabilidades (...) Ya se hizo con error con el régimen del 78. Se pidió lo mismo: pasemos página, no hace falta que investiguemos los crímenes del franquismo, no hace falta que restituyamos los derechos que se pisaron de tantas familias», ha dicho.

Puigdemont ha defendido que, tras el 1-O, buscó abrir una vía de diálogo con el Estado -«recibí críticas de sectores que hoy dan lecciones de moderación y me acusan de radical», ha deplorado- para evitar la intervención de la autonomía catalana, pero finalmente optó por la declaración unilateral de independencia como «única opción digna y democrática» frente a la actitud del Gobierno.

El expresidente ha asegurado que «el 155 fue un golpe de Estado con responsables directos e indirectos» y «una venganza contra todo el pueblo de Cataluña».

En la sesión en la que ha intervenido Puigdemont han participado JxCat, ERC, los comunes y la CUP mientras que se han ausentado, como es habitual en esta comisión, los representantes de Cs, PSC-Units y PPC.