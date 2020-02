La multa por usar drones cerca de un aeropuerto pueden llegar a los 4,5 millones de euros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

04/02/2020 05:00 h

Cualquier vuelo de drones en las inmediaciones de un aeropuerto está considerado en España como una infracción grave cuya sanción puede llegar a los 90.000 euros. En caso de que se considere un caso muy grave, esa cifra puede aumentar hasta los 225.000 euros. Y si los responsables tienen conocimientos aeronáuticos, la multa puede llegar a los 4,5 millones de euros. Además de la prohibición de todo tipo de drones de uso recreativo a una distancia a menos de ocho kilómetros de los aeródromos, estos solo pueden ser pilotados en condiciones meteorológicas adecuadas.

Siempre debe estar a la vista

Siempre que haya lluvia, viento excesivo o niebla, condición esta última que se daba este lunes en Madrid, está también prohibido manejar este tipo de aparatos. En caso de que el vuelo se produzca por la noche, el dron no puede superar los dos kilos de peso. No es necesario disponer de un carné para manejar un dron con fines recreativos, pero el aparato debe permanecer siempre a la vista y sin superar los 120 metros de altura. Los menores solo pueden usarlos en presencia de un adulto. Cualquiera que cause daños con un dron será responsable de los perjuicios que ocasione, por lo que se aconseja un seguro. Las normas son distintas para volar drones con fines profesionales. En ese caso, es necesario estar habilitado en AESA, además de disponer de un certificado de piloto de drones y un seguro de responsabilidad civil. El usuario debe demostrar conocimientos en comunicaciones e idiomas utilizados entre controladores y pilotos.