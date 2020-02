Tercer intento de ERC de bajar la edad de voto a los 16, lo que beneficiaría al secesionismo

0

La Voz de Galicia Miguel Ángel Alfonso

Madrid / Colpisa 03/02/2020 05:00 h

A partir de los 16 años, los jóvenes españoles pueden legalmente trabajar, conducir motos o mantener relaciones sexuales consentidas con adultos, pero aún no tienen derecho al voto. Una reivindicación que varios partidos han llevado en sus programas electorales, como Más País y Unidas Podemos, y que vuelve al debate después de que ERC registrara en el Congreso el pasado 23 de enero por tercera vez una petición para que se debata. Los republicanos albergan esperanzas de poder sacar adelante su propuesta. En la anterior intentona, en el 2016, la Cámara Baja la tomó en consideración, pero no llegó a iniciar su trámite parlamentario al rechazarla el Gobierno por su coste económico. De salir adelante, según los expertos, habría dos principales beneficiados de la rebaja de edad para votar, Unidas Podemos y Vox.

La última vez que se modificó la edad para ejercer el sufragio fue con la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Entonces la mayoría de edad -que en España lleva aparejado el derecho al voto- se redujo desde los 21 a los 18 años. Ahora algunos colectivos insisten en bajar la edad a los 16 con el argumento de que no hacerlo supone «una privación de derechos democráticos». Es lo que opina el presidente del Consejo de la Juventud de España, Manuel Ramos, que celebra la propuesta de los secesionistas. «Su defensa es más una cuestión de derechos sociales que una cuestión ideológica. Cuando tú privas de un derecho en una democracia a alguien tienes que tener una buena justificación, y en el caso de no permitir votar a los jóvenes de 16 y 17 años esta no está tan clara. A partir de esa edad hay una serie de diferencias clave que justifican que se pueda votar, la más nítida es que puedes trabajar y pagar impuestos, y eso te convierte de facto en un ciudadano», explica Ramos.

La medida, que ya se aplica en otros países de la UE como Austria, afectaría en España a 926.323 jóvenes que tienen a día de hoy entre 16 y 17 años, según el INE. Pese a su elevada cifra, los expertos creen que el impacto electoral sería mínimo. «Como mucho supondría un 2 % del voto total, que además no se iría todo a un lado. Los principales beneficiados serían Unidas Podemos y Vox», dice el sociólogo y presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila.

En cuanto a la implicación de los nuevos electores en los asuntos políticos y si se sumarán a la abstención, la única cifra que, por ahora, podría usarse como referencia es la del 51,5 % de menores de 25 años que no estaban convencidos de ir a votar el pasado 10N, según el CIS de un mes antes. Sin embargo, Michavila cree que podría contribuir a una participación más alta. «Si se empieza votando a los 16, el ciudadano empieza antes a responsabilizarse y al llegar a los 18 ya está entrenado», sostiene.

Apoyo a la independencia

Tampoco es una casualidad que ERC sea el partido que con más fuerza está promoviendo la medida. Según el último sondeo del CEO catalán, un 45 % de los catalanes están a favor de la independencia. En el abanico de entre los 15 y 19 años el porcentaje crece al 61 %. «En Cataluña son más independentistas los abuelos y los nietos. De hecho, en el referendo del 1-0 permitían votar a mayores de 16», apunta Michavila.

Austria, Eslovenia, Bosnia y el estado alemán de Bremen votan a los 16

El primer país europeo que redujo la edad de voto a los 16 años fue Austria, y lo hizo en las elecciones generales del 2008. Tres años después, le siguió Alemania, concretamente los habitantes de dicha edad del estado de Bremen, que pudieron elegir a sus representantes políticos en las elecciones locales y regionales. A partir de entonces, el voto antes de los 18 se extendió a otras regiones alemanas, pero, de momento, no se ha implementado en todas. Solo se aplica en cuatro de los 16 landers.

En Bosnia, sin embargo, se puede votar a los 16 años, pero solo si el elector tiene un puesto de trabajo; la misma situación que se da en Croacia, Serbia y en Eslovenia. En el 2016, el Gobierno de Alexis Tsipras aprobó la reducción en la edad para votar de los griegos. Pero, a diferencia de otros países, no se redujo a los 16 años, sino a los 17. Al igual que ocurre en Israel. En Hungría también pueden votar los menores, pero solo si están casados. En el Reino Unido, la medida para reducir la edad del sufragio a los 16 años se limita a Escocia, ya que es un derecho que se les concedió para el referendo sobre la independencia en el 2014 y, en el 2015, se extendió a las elecciones al Parlamento escocés.