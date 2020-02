Aterriza sin incendencias el avión de Air Canada en Madrid tras más de cuatro horas dando vueltas

Susana Romero, controladora aérea en Lavacolla, señala que cerrar una de las pistas del aeropuerto madrileño es la más acertada. Se evita que otro vuelo con problemas pueda dejar inhabilitada la maniobra de emergencia

Susana Romero, portavoz del sindicato de controladores aéreo USCA en Galicia, no ha dejado en las últimas horas de resolver dudas sobre el aterrizaje de emergencia del vuelo AC837 de Air Canadá en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. «Neste caso, o piloto comunica un problema despois da maniobra de despegue en Madrid e solicita regresar por un problema no tren de aterraxe. Todo o que non se poda solucionar no aire implica sempre este procedemento», señala Romero.

Al principal motivo de preocupación de los habitantes en la capital madrileña, haber avistado el avión Boeing 767 volando en círculos y a baja altura, se le resta importancia desde el punto de vista técnico. «O controlador ten que facilitarlle unha ruta que non entre en conflicto con resto do tráfico porque o principal obxectivo é que a aeronave pese o menos posible e teña a menor cantidade de combustible inflamable nas súas adegas», añade Romero. Esto se debe a que de esta forma el esfuerzo al que será sometido el tren de aterrizaje -que pudo sufrir el reventón de una o varias de sus ruedas- es menor y además, se minimiza el riesgo de explosión o incendio.

Seguir leyendo