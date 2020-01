Vox rectifica y anuncia mociones de condena al Holocausto en toda España

El grupo municipal en Valencia bloquea una declaración institucional por el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz porque dice que no es cierto que allí hubiese personas que estaban detenidas por su carácter LGTBi

¿Había homosexuales recluidos en el campo de concentración nazi de Auschwitz? Para Vox, no. Y ese fue el argumento para no aprobar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Valencia en el pleno del consistorio por el 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio, apoyada por el resto de partidos, porque afirman que no es cierto que hubiese personas recluidas por su condición sexual. La declaración contenía un punto en el que se rechazaba «islamofobia, el racismo, la LGTBifobia, la discriminación hacia las personas con diversidad funcional o por cualquier tipo de diversidad, origen, pensamiento o creencia, así como el negacionismo de los terribles hechos acaecidos».

