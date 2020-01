«No existe una mayoría en el independentismo preparada para una estrategia de desobediencia», dice Torrent

0

31/01/2020 12:25 h

ERC y JxCat, los dos principales partidos del independentismo catalán viven en la confrontación tras una semana convulsa en la que Torra perdió su condición de diputado en el Parlamento catalán y anunció la convocatoria de elecciones tras romper lazos con los republicanos, sus socios de gobierno. Con el horizonte de unos nuevos comicios en el que ambos partidos lucharán sin descanso en intentar ser el referente del secesionismo, los principales actores de esta crisis intentan lavar su imagen ante su electorado. Asi, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aseguró este viernes que en el independentismo se ha generado un clima de valientes y traidores, y ha alertado contra los que apuestan por ejercer la desobediencia: «No existe una mayoría en el independentismo preparada para una estrategia de desobediencia».

Así se ha pronunciado en una entrevista a Rac1, tras ser preguntado por si comparte acciones de «desobediencia» como la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que mantuvo la pancarta con el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat durante un periodo electoral. «La desobediencia no es buena ni mala. Puede ser un mecanismo necesario, pero no siempre. La desobediencia no es la solución a todo», ha añadido el presidente del Parlamento.

Preguntado sobre si se siente responsable, como presidente de la Cámara catalana, de la crisis entre ERC y JxCat desencadenada después de la retirada del acta de diputado de Torra y el posterior anuncio de que convocará elecciones, ha dicho que «en absoluto» lo siente. «¿Alguien piensa que si yo tomara las decisiones en relación a la popularidad y no por responsabilidad con el país, no habría tomado otro tipo de decisiones? Claro que sí. Pero toca ser responsable con el país y el movimiento», ha declarado.

Borrás critica el acuerdo de ERC con el PSOE

Las críticas entre los antiguos socios de Gobierno también se extendieron al pacto alcanzado por los republicanos y el PSOE para la investidura de Sánchez, un acuerdo que la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs considera «un pago por anticipado a cambio de nada». En opinión de Borràs, ERC ha tomado esa decisión de facilitar la investidura «desoyéndose a ellos mismos», ya que, según ha recordado, en su día el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que las siglas del PSOE respondían a «Pedro Sánchez Os Engaña». «Nosotros pensamos que no podemos fiarnos de Pedro Sánchez, y a las evidencias nos remitimos», señaló en referencia a la decisión inicial del PSOE de retrasar la mesa de negociación hasta después de las elecciones catalanas, luego rectificada por la presión de los republicanos.