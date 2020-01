La reprimenda de María Jesús Montero a una vecina de Málaga que no le dejaba contestar preguntas sobre Cataluña

0

Redacción / Agencias 30/01/2020 20:40 h

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, viajó ayer a la barriada malagueña de Campanillas, muy afectada por los últimos temporales. Una visita durante la que se produjeron algunos momentos de tensión. Y es que algunos vecinos expresaron su indignación por su presencia, además de las de otros cargos políticos, cinco días después de las inundaciones a «hacerse la foto», en lugar de acudir «con botas de agua y una pala» a ayudar en las tareas de limpieza en los primeros días.

Uno de los momentos de más tirantez se vivió cuando una vecina se quejó porque la ministra estaba contestando preguntas de los medios de comunicación sobre Cataluña. Ahí la mujer se llevó una reprimenda de Montero: «Ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre esta tema, una cosa no es incompatible con la otra, usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo».

La ministra de Hacienda abogó ayer por dar una respuesta «lo más rápida posible» a los afectados por la borrasca Gloria, que causó daños en diversas provincias españolas.

En su visita a esta barriada malagueña, donde los vecinos aún se afanan en la retirada de barro de casas, calles y comercios, Montero dijo, según informa Efe, que cuando se produce un temporal «el retraso en la llegada de las ayudas agrava la situación de las familias».

Por ello, en el caso de Málaga el objetivo del Gobierno es trabajar «codo con codo» con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para «intentar que entre todas las administraciones demos una respuesta lo más rápida posible», explicó.

Aún no se han evaluado los daños causados en Campanillas por la tormenta, que el Consorcio de Compensación de Seguros ha cuantificado, según recoge Efe, hasta la fecha en España en más de 10.000 siniestros valorados en 71 millones de euros.