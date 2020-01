Elecciones llenas de incógnitas y sin candidatos

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 30/01/2020 05:00 h

El anuncio de una convocatoria electoral abre un escenario lleno de incógnitas en Cataluña. En unos comicios que como pronto se celebrarían en mayo, y en los que ERC parte como favorita, no es posible aventurar quiénes serán los candidatos.

En el caso de JxCat y ERC la decisión estará condicionada por la Justicia. Torra tiene casi imposible liderar la lista porque su condena por desobediencia lo inhabilita para ello. Solo en el caso de que el Supremo levantara esa suspensión en su respuesta al recurso que debe presentar antes del 3 de febrero podría tener una opción. Pero es posible también que Puigdemont opte por ser de nuevo el candidato para forzar el conflicto, ahora que ha sido reconocido como eurodiputado. Y hasta Artur Mas, cuya inhabilitación vence el 23 de febrero, puede tratar de jugar sus bazas.

Tampoco Oriol Junqueras podrá ser candidato de ERC al estar condenado en firme. Solo una reforma exprés del Código Penal que redujera al mínimo la pena por sedición y la inhabilitación que conlleva le permitiría serlo.

Pero Puigdemont convocará los comicios antes de que tenga esa oportunidad para tratar de repetir la jugada del 2017, dando la vuelta a las encuestas haciendo campaña electoral mientras Junqueras está preso. El candidato podría ser el actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo que facilitaría un pacto tripartito entre ERC, el PSC y los comunes si dan los números.

Las opciones de Cs

Con Inés Arrimadas desplazada a Madrid, Ciudadanos tiene nulas opciones de volver a ganar las elecciones catalanas. La duda es si finalmente habrá un pacto con el PP para concurrir en coalición a los comicios. Una posibilidad a la que la propia Arrimadas parece dispuesta. Pero también en el PP hay desavenencias y sectores críticos con la estrategia marcada por Cayetana Álvarez de Toledo.

Otra incógnita es si el ex primer ministro francés Manuel Valls se presentará como candidato a la Generalitat tras su experiencia en las municipales catalanas, en las que fue decisivo para que ERC no se hiciera con la alcaldía de Barcelona. También es un enigma quién será el cabeza de cartel de los comunes. Ada Colau no está dispuesta a dar el paso y Jaume Asens es por ahora el mejor colocado tras la retirada de Xavier Domènech. Lo único seguro es que Miquel Iceta será candidato del PSC.