Los padres de Julen pierden el bebé que esperaban un año después de la tragedia

24/01/2020 19:14 h

A los padres del pequeño Julen, Vicky y José, les cuesta cada día más levantar cabeza. Después de la conmoción de la muerte de su hijo tras caerse a un pozo, la pareja estaba dispuesta a salir adelante y formar una nueva familia. Pero, por el momento, no podrá ser. Vicky había hecho saber a los medios de comunicación el pasado mes de agosto que pronto sería madre de nuevo, pero, finalmente, el matrimonio ha perdido el bebé que esperaba, según ha podido saber el programa Espejo Público.

«Hace unos meses Vicky nos comentó que estaba embarazada, pero ya no es así», confirmó Toñi Prieto en el espacio de Antena 3. Y no se trata, además, de la primera ni de la segunda vez que la vida les da un golpe así a Vicky y a José. Hace años, ya vivían un drama similar, cuando perdían a otro de sus hijos, Oliver, por una enfermedad que no tuvo remedio.

La noticia llega, además, en un momento agridulce para la pareja, después de aceptar hace tan solo unos días un acuerdo con el dueño de la finca donde cayó al pozo su hijo. David Serrano aceptó un año de prisión y una multa de 180.000 euros como indemnización a la pareja a cambio de no entrar en prisión. También deberá hacerse cargo de los costes en los que incurrió la Junta de Andalucía por la operación de rescate en su propiedad, y que había ascendido a unos 664.000 euros.

Los padres de Julen llegaron a este acuerdo con el fin de dejar atrás uno de los momentos más trágicos de su vida y, de este modo, poder seguir adelante con una nueva familia. Pero, de momento, no podrá ser así. Vicky y José tendrán que esperar para darles un hermanito a Oliver y a Julen.