«Fue un encuentro fortuito y casual. Lo resolví de la mejor manera posible», intenta justificar Ábalos su encuentro con la número 2 de Maduro

La Voz de Galicia

A CORUÑA 24/01/2020 20:04 h

«Fue un encuentro fortuito y casual. El ministro de Turismo de Venezuela me pidió que saludará a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Yo no sé como reacciona cada uno, pero yo la saludé. Fue circunstancial, fortuito y casual». Así explicó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su reunión con la número dos de Nicolás Maduro durante un viaje de esta hacia Turquía que hizo escala en Madrid el pasado lunes por la noche.

Ábalos, que acudía a A Coruña a la entrega del Premio Nacional de Arquitectura a Manuel Gallego Jorreto, indicó que «a pesar de que muchos han querido hablar de clandestinidad o semiclandestinidad, la realidad es mucho más simple. Estuvo presente en todo momento el comisario de fronteras y también representantes de la Guardia Civil. Siempre he dicho que no hubo ninguna reunión. La saludé, recogí al ministro de Turismo y me fui».

José Luis Ábalos aseguró que «advertí a Delcy Rodríguez que lamentablemente no podía pisar suelo Schengen. Y no lo pisó porque no traspasó ninguna frontera».

Sobre las peticiones de dimisión formuladas desde la oposición por los distintas versiones ofrecidas de un encuentro que negó en primera instancia, Ábalos ironizó: «Hasta me siento honrado con tanta vehemencia, pero ya sabemos en qué está la oposición en vez de hablar de las cosas que le preocupan realmente a la gente» como la emergencia climática o las subidas del salario mínimo interprofesional o a los funcionarios.

El ministro español quiso hacer hincapié en que «lo que algunos intentamos es no crear nuevos problemas diplomáticos. Y yo lo hice de la mejor manera posible o que pude».