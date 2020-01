La cuenta oficial de Vox lleva tres días en silencio tras el bloqueo por parte de Twitter

⛔🗨️ @vox_es lleva sin poder tuitear 24 horas.



🤔 ¿Qué problema tiene @TwitterEspana con la libertad de expresión? ¿Pueden explicar por qué censuran una contestación a Lastra? ¿Por qué no censuran a otros?



NO cederemos a la imposición ideológica. Este tuit no será eliminado 👇 pic.twitter.com/hNi7m2pvPN